На этой неделе, а точнее в ближайший четверг, президиум Всероссийской федерации волейбола на своем заседании должен определиться с главным тренером женской сборной, который и будет готовить команду к Олимпиаде в Токио-2020.

Напомним, что после провала на Евро-2019 Вадим Панков подал в отставку в поста рулевого, его в статусе временно исполняющего обязанности сменил работающий в России с мужскими командами вот уже более 20 лет итальянец Сержио Бузато. И уже с ним девушки добились бронзовых медалей Кубка мира в Японии.

Совпало так, что в последнем перед президиумом туре чемпионата Суперлиги бомбардирскими подвигами отличились девушки из национальной сборной. Доигровщик Ксения Парубец из "Уралочки-НТМК" набрала 37 очков, диагональная нападающая столичного "Динамо" Наталия Гончарова выиграла 33 мяча. Но команды преуспевших в атаке девушек потерпели поражения в пяти партиях (2:3). Уралочки дома не справились с саратовским "Протоном", "бело-голубые" в Подмосковье уступили укомплектованному молодыми волейболистками "Заречью-Одинцово".

Причем у действующих чемпионок динамовок это уже третье поражение за четыре тура. Трудно и припомнить, когда столичный клуб демонстрировал столь слабый старт.

- Мы не опустили рук после двух проигранных сетов, продолжали бороться, а у "Динамо" есть свойство расслабляться и притормаживать в игре. Так делать не стоит, независимо от сложности соперника, - сказал наставник "Заречья" Вадим Панков. - Для нас это серьезнейшая победа за последние сезоны, когда мы не могли выиграть у лидеров. Психологически данный успех для наших молодых игроков - огромный плюс.

Кстати, "снимающий скальпы" с призеров предыдущего первенства "Протон" также возглавляет бывший рулевой сборной. С Юрием Маричевым выиграны чемпионаты Европы 2013 и 2015 годов. Волжанки ранее уже успели огорчить московское "Динамо", теперь победили обладателя "бронзы" "Уралочку".

Вообще, в клубах женской Суперлиги сейчас работают сразу пять бывших наставников сборных. Помимо Панкова и Маричева, это легендарный предводитель уралочек Николай Карполь, Константин Ушаков из краснодарского "Динамо" и чуть выпадающий из данного ряда Андрей Воронков в калининградском "Локомотиве". Он в 2013 году приводил к "золоту" Мировой лиги и чемпионата Европы российскую мужскую команду.