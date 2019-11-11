Вильфанд рассказал об увеличении количества опасных явлений

Самая большая проблема изменения климата - это увеличение количества опасных явлений, рассказал в интервью "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вспомните, как часто в последние годы говорится про экстремальные события в разных регионах страны: то в Сибири или на Урале ударят сильные морозы, то гололед, то ледяной дождь, приводящий к транспортному коллапсу. Статистика показывает, что за последние 20 лет количество опасных явлений в стране удвоилось. Это очень опасно. Потому что регионы пока не готовы к таким вызовам. Ведь если наводнения встречаются раз в 50 лет - это одно, а если гораздо чаще, то нужно адаптироваться, превентивно обваловывать берега, строить дамбы и так далее",- подчеркивает синоптик.

По его словам, есть еще более острая проблема - волны тепла, когда летом все чаще и чаще температуры становятся экстремальными. Это когда температура в жаркий период выше нормы на 5 градусов и держится на таком уровне более 5 суток. Вильфанд рассказал, что Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в жаркие периоды и сразу после них смертность населения существенно увеличивается. "Медицинские исследования показывают, что человек адаптирован к тому климату, в котором родился, а если климат меняется, то в организме начинают происходить сложные биохимические процессы, негативно влияющие на самочувствие",- добавил он.

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