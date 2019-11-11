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"ВКонтакте" подешевела музыка. Но не для всех

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2019,  
15:18
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"ВКонтакте" предоставила возможность оформить более дешевую подписку на доступ к музыкальным трекам, в том числе в приложении Boom.

Воспользоваться предложением могут студенты дневных отделений вузов. Для них доступ к музыке будет стоить в два раза меньше индивидуальной подписки - 75 рублей вместо обычных 150.

Чтобы подключить студенческий тариф, пользователю необходимо заполнить анкету, указав название учебного заведения и приложив фото студенческого билета. Раз в год дешевую подписку нужно продлевать, присылая чат-боту фото зачетной книжки. Предложение действует в течение четырех лет.

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Напомним, что студенческая подписка за 75 рублей в месяц также доступна в Apple Music. Google предлагает студенческую подписку на YouTube Music за 95 рублей в месяц. Индивидуальная подписка на "Яндекс.Музыку" стоит 99 рублей в месяц за "усеченную" версию (максимум 99 сохраненных треков в памяти смартфона), полноценная - 169 рублей, однако "Яндекс" за эти деньги предлагает преимущества подписки "Плюс" - доступ к сериалам и фильмам на "Кинопоиске", прослушивание подкастов, скидки на такти и покупки в маркетплейсе "Беру".

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