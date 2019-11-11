О локализации производства, амнистии капитала и налоге на самозанятых, а также строительстве дорог шла речь на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле.

К нацпроектам подключат оборонку

Основная тема совещания - локализация производства техники и оборудования, выпуск высокотехнологичных товаров для нацпроектов. Намечены масштабные закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств телекоммуникации, техники на сумму свыше 6 трлн рублей, сказал президент, заметив, что обсуждал это с премьер-министром с глазу на глаз. "Средств так масштабно, целенаправленно, комплексно никогда государство не выделяло на эти цели", - добавил он. В планах - приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. "Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест... для качественного роста высокотехнологичных отраслей, для развития бизнеса и, что очень важно, диверсификации ОПК", - подчеркнул президент.

"У нас идет общее сокращение расходов на оборону и безопасность", - напомнил глава государства. "Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся", - пояснил он, а с тем, что пик работ по обновлению военного оборудования и техники прошел. Но мощности и коллективы не должны "выпускать кастрюли", как в конце 90-х и начале 2000-х, подчеркнул президент. Нужно их загружать и ритмично финансировать. "Я прошу представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов", - заявил Путин.

Диагноз космодрому Восточный: воруют

Нужно оперативно принять меры, чтобы увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов, и она должна быть конкурентоспособной. "Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике", - предостерег президент и призвал обеспечить строгое целевое использование средств. Путин привел пример космодрома Восточный. "Сто раз сказано было: "Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер". Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует", - заметил глава государства. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что претензии главы государства относятся к предыдущему периоду работы по космодрому. По его словам, сейчас в работе у следователей находятся пять уголовных дел, всего осуждено 32 человека; объем похищенных средств составил 11 млрд рублей, возвращено лишь 3,5 млрд.

За последние 13 лет в стране более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом

"Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК, с этими деньгами все будет выстроено должным образом", - подчеркнул глава государства. "Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента", - заключил Путин.

Налог для самозанятых и амнистия капитала

Два вопроса у президента было к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Первый - насчет эксперимента по налогу на профессиональный доход. "Мы называем тех предпринимателей, которые работают по этому режиму, самозанятыми", - сказал Силуанов. В эксперименте участвовали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область. "Тем предпринимателям, которые сегодня еще работают в "тени", не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, мы дали возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры господдержки", - пояснил докладчик и предложил со следующего года дать право регионам на такой режим. Президент поинтересовался мнением премьер-министра. Дмитрий Медведев сообщил, что было обсуждение с представителями бизнес-сообществ, и они тоже предлагают эксперимент превратить в общее правило. "Хорошо, договорились", - решил Владимир Путин.

Второй вопрос касался амнистии капитала. Закон установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования, напомнил президент. Но такие факты были, и президиум Верховного суда дал разъяснения. Глава государства хотел знать, что происходит. За время амнистии подано около 19 тысяч деклараций в ФНС, сумма задекларированного имущества составила около 35 млрд евро, привел цифры Антон Силуанов. "Нужно, чтобы правительство, минэкономразвития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит "на земле", на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона", - поручил президент.

Дорогам нужен институт

Еще одна тема совещания - дороги. "В стране ежедневно строится 5 километров новых дорог и ремонтируется 75 километров", - привел данные Путин. Министр транспорта Евгений Дитрих посетовал на дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров и предложил передать МАДИ в ведение министерства транспорта. "В свое время именно правительство выступило с инициативой погрузить основные высшие учебные заведения в министерство науки и высшего образования. Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение тоже можно принять. Но нужно сначала согласовать это на правительстве", - пояснил глава государства.

Прививка от гриппа важна и министрам

Речь зашла и о здоровье. За последние 13 лет в стране более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом, заявил президент. "Мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза", - объяснила глава минздрава Вероника Скворцова. "Самый эффективный способ борьбы с гриппом - это профилактика методом вакцинации", - подчеркнула она. Сейчас - межэпидемический период, но к концу декабря ожидается повышение заболеваемости, заметила Скворцова. "Все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной, сделаны", - заверила она. "Вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?" - поинтересовался Путин. "Как вы определите, Владимир Владимирович", - улыбнулась Скворцова. "Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, это тоже группа риска", - заметил глава государства. И спросил: "Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства делал прививку?" "Раз-два-три", - посчитал поднятые руки Путин. "Три человека. Четыре, я тоже сделал", - сообщил он. "Гриппом заболел - "самострел"! Ну а как? - прокомментировал ситуацию президент. - Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом".