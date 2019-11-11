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Рубрика: Происшествия

Акции с поджогами

Экстремисты готовили теракты
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Уголовное дело о терроризме в отношении трех соратников обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности лидера движения "Артподготовка", которое признано экстремистским в России, Вячеслава Мальцева начал рассматривать окружной военный суд.

Сам Мальцев сбежал за границу и объявлен в международный розыск. На скамье подсудимых по обвинению в терроризме - Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кепти.

В обвинительном заключении, оглашенном военным прокурором, заявлено, что фигуранты виновны в приготовлении к совершению террористического акта по статье 205 УК РФ и в участии в террористическом сообществе по статье 205.4 УК РФ.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Обвинение считает доказанным факты того, что Толкачев и Корный участвовали в создании террористического сообщества для проведения на территории Москвы и в других городах России терактов. Они встречались с лидером и единомышленниками в специальном так называемом народном доме в Подмосковье, в котором Мальцев обговаривал предстоящие акции со своими единомышленниками.

Именно Толкачев, Корный и Кепти, считает следствие, подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций возле Кремля на Манежной площади, а также собирались использовать коктейли Молотова для поджога зданий организаций органов исполнительной власти. В речи прокурора отмечено, что фигуранты дела в ноябре 2017 года планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи. Для этого готовили альпинистское и другое спецоборудование.

По уголовным делам группировки "Артподготовка" проходят еще шесть человек. Некоторые уже осуждены.

Происшествия Правосудие Суд
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