Вольное экономическое общество объявило имена лучших экономистов 2019 года

Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ наградило лауреатов премии "Экономист года". Также были объявлены имена лауреатов общественной премии "Экономическая книга года". Церемонии прошла 11 ноября, в дату празднования Дня экономиста в России, которая также является датой основания ВЭО.

- Положенное на научную основу глубокое теоретическое осмысление существующих проблем и практических идей, из них вытекающих, необходимо: мир сейчас находится в кризисной точке развития, связанной с началом перехода к индустрии знаний, ведущей к рождению нового качества экономики и общества. Если нам удастся на основе серьезных теоретических построений и анализа лучшей практики следовать требованиям этого качественного перелома, есть немалый шанс, что с нашим развитием все будет хорошо, - отметил перед вручением наград президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

На главную награду российского экономического сообщества претендовал 141 кандидат со всей страны. Экспертный совет выбрал из них 17 номинантов, а звание "Экономист года" было присвоено трем из них.

Премии был удостоен председатель совета директоров инвестиционной компании "Автотор" Владимир Щербаков - за создание комплекса автомобильных производств в Калининградской области, включающего 30 тысяч рабочих мест, за развитие высокотехнологичного производства, реализацию социальных инфраструктурных проектов в регионе и ведение социально-ответственного бизнеса. Также лауреатами премии "Экономист года" стали участники научного коллектива "Центра стратегических исследований Ульяновской области" (Олег Асмус, Максим Светуньков, Оксана Жигалова).

Ученые создали уникальную методику оценки уровней экономической безопасности муниципальных образований и разработали механизм процедуры оздоровления для территорий, испытывающих трудности в сфере экономической безопасности. Разработанная система успешно применяется на практике. Еще один лауреат премии 2019 года - генеральный конструктор холдинга "Ленполиграфмаш" Кирилл Соловейчик: он получил ее за создание и развитие технопарка "Ленполиграфмаш", за внедрение передовых технологий производства, за реализацию новаторских методов интеграции науки, образования и производства в практической сфере и за вклад в развитие малого инновационного предпринимательства.

Лауреатами премии "Экономическая книга года" в 2019 году стали пять авторов: завотделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, профессор Яков Миркин ("Правила бессмысленного финансового поведения"); завкафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, доктор экономических наук, профессор Владимир Квинт ("Концепция стратегирования"); коллектив авторов Финансового университета при правительстве РФ под редакцией ректора Михаила Эскиндарова (монография в 4-х томах "Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики"); руководитель Центра социально-экономических исследований Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук, доцент Владимир Миловидов ("Симметрия заблуждений: факторы неопределенности финансового рынка в условиях технологической революции"), а также отмечающий 90-летие сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Рыжков (собрание сочинений в 10 томах "На полях исторической памяти: время, события, люди").

В этом году на соискание премии претендовало 83 издания. 18 из них вошло в лонг-лист премии, 13 - в шорт-лист. Жюри также определило три книги, которые получили специальные премии.

Специальная премия за вклад в развитие экономической теории была присуждена монографии "Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза". Ее автор - Виктор Рязанов, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, профессор.

Специальную премию в номинации "Развитие регионов России" получила книга "Игемон" первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, доктора экономических наук, профессора Сергея Митина.

Специальная премия в номинации "Развитие регионов России: экономический анализ" была присуждена коллективу авторов Уральского государственного экономического университета - ректору университета Якову Силину, Евгению Анимице и Наталье Новиковой за труд "Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации".

На церемонии были названы лучшие региональные площадки общероссийской образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", который 9 октября написали около 110 тысяч человек во всех субъектах РФ и в 4 зарубежных государствах. Награды получили Ноябрьский колледж профессиональных информационных технологий (г. Ноябрьск, ЯНАО), Уральский социально-экономический институт (г. Челябинск), Сочинский государственный университет (г. Сочи), Золотковская средняя общеобразовательная школа (пос. Золотково, Владимирская область). Кроме того, награды получили молодые экономисты - участники студенческой команды, победившей в финале Фестиваля экономической науки, который прошел в сентябре 2019 года.