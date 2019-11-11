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Рубрика: Культура

Студенты покажут

Стартует второй этап 39-го студенческого фестиваля ВГИК
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
С 11 ноября стартует второй - международный - этап 39-го студенческого фестиваля ВГИК. В этом году фестиваль - особенный, потому что проводится к столетию старейшего киновуза страны. Для участия в нынешнем конкурсе было подано 311 заявок (в прошлом году - 230).

О своем участии заранее заявили представители 37 стран и 72 киношкол - России, Великобритании, Германии, Франции, Израиля, Норвегии, Ливана, Мексики, Индонезии, Бельгии, Китая и других. Открылся фестиваль картиной Бориса Акопова "Бык" - этот фильм получил Гран-при "Кинотавра" и главный приз фестиваля в Карловых Варах в номинации "К Востоку от Запада". А вышел фильм, как и многие другие, из стен ВГИКа.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Структура фестиваля многопланова. Киносмотр включает в себя и театральную составляющую - даже проводится отдельный театральный конкурс. Российский этап, в котором участвовали студенты ВГИКа, проходил с 14 по 25 октября. Международный будет проводиться с 11 по 15 ноября. Жюри международного этапа возглавит продюсер Марко Мюллер. Его имя прочно связано с фестивалями в Венеции, Роттердаме, Локарно. В состав жюри включены отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах и Международного кинофестиваля в Пинъяо (Китай) кинокритик Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, обладатель "Золотого глобуса" Сиддик Бармак, оператор Ханну-Пекку Витикайнен и документалист Джон Арчер.

Марко Мюллер и Алена Шумакова проведут мастер-классы. Они расскажут о роли международных кинофестивалей, только выступление господина Мюллера будет посвящено их влиянию на мировой кинопроцесс, а лекция Алены Шумаковой будет ориентирована на студентов киновузов - лектор обещает поделиться правилами игры крупнейших киносмотров мира.

В разные годы победителями студенческого фестиваля ВГИК становились Тарковский, Шукшин, Михалков

Специальная программа фестиваля посвящена 100-летнему юбилею ВГИКа: именно в ней - фильмы производства Продюсерского центра "ВГИК-Дебют". Показы работ мастеров-выпускников ВГИКа будут сопровождаться лекциями авторов. Каждой эпохе в истории института кинематографии отведен отдельный день специальной программы - в дни фестиваля можно увидеть фильмы довоенного периода, 40-60-х, 60-80-х и 80-90-х годов.

Фото: duma.gov.ru
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Смотреть студенческое кино могут все желающие не только в Москве, но и в 300 городах России. К примеру, еще в 2016 году увидеть фильмы фестиваля ВГИК могли только жителей 40 российских городов, в 2017-м - 80-ти.

Международный студенческий фестиваль ВГИК - уже стал знаковым для многих участников. В разные годы его победителями становились Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков. Новых победителей, чьи имена продолжают этот список, столь престижное соседство ко многому обязывает - снимать настоящее кино с большими смыслами, менять с его помощью общество.

Кстати

Смотреть на фестивале ВГИК студенческие фильмы могут все желающие. Вход свободный, но необходима регистрация: http://vgikfestiva.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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