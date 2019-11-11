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WhatsApp принялся навсегда блокировать пользователей. Как этого избежать

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2019,  
17:03

Администрация WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей, которые состоят в группах с "подозрительными" названиями. Восстановить аккаунт после такой блокировки невозможно, пишет Gizchina.

Как именно WhatsApp обнаруживает подобные группы и каковы критерии подозрительности в названии, остается неизвестным. Издание отмечает, что заблокированные пользователи, обратившиеся в техподдержку, получили стандартный ответ: блокировка произошла из-за нарушения правил.

Предположительно массовый бан может затрагивать давно существующие группы с большим количеством участников - при смене названия группы на "злонамеренное" или "незаконное" (что бы это ни значило) все ее участники перманентно блокируются.

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Один из пользователей сайта Reddit рассказал, что участник университетской WhatsApp-группы, в которой он состоял, сменил название группы на "кое-что незаконное", после чего все участники были отправлены в пожизненный бан.

Чтобы избежать блокировки группы и ее участников, рекомендуется не присваивать ей провокационное название. Администраторам же необходимо лишить участников возможности менять название группы. Кроме того, стоит отказаться от частого изменения мета-данных о группе.

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