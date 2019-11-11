Здание Минэкономразвития в центре Москвы продано за 3 млрд рублей

В Москве продано бывшее здание Минэкономразвития РФ. Стоимость сделки составила 3,37 миллиарда рублей.

Помещения на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах освободились после переезда Минэкономразвития в Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

В октябре нынешнего года был объявлен аукцион на покупку здания. Претендентами на него стали шесть компаний из Москвы, Калининградской области и Алтайского края.

В итоге помещения площадью 29,5 тысячи квадратных метров были куплены за 3,370 миллиарда рублей компанией "Межрегионразвитие", следует из протокола электронных торгов.