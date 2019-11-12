В 2019 году Россия впервые в истории начала поставки говядины в Бразилию.

Это не рядовое событие, так как латиноамериканская страна сама является одним из крупнейших производителей и поставщиков говядины в мире. К тому же речь идет об экспорте премиальной говядины, которая идет на приготовление пиканьи - стейков с насыщенным мясным вкусом. "Пиканью в Бразилии любят даже больше, чем рибай (стейк из реберной части туши. - Прим. ред.), который считается наиболее популярным видом стейка в мире", - рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Право на поставки получили пока всего два российских предприятия. "Думаю, в 2020 году поставки премиальной говядины из России будут расти. Именно российские премиальные отруба имеют высокую цену на мировых рынках", - отмечает президент Мясного совета ЕЭП Мушег Мамиконян. В российском животноводстве запрещено использование рактопамина - стимулятора роста мышечной массы, при этом рактопамин периодически обнаруживали в бразильском мясе.

В целом 2019-й можно считать годом важных позитивных изменений в части продовольственного сотрудничества России и Бразилии, сообщили "РГ" в Россельхознадзоре. "Бразильская сторона разрешила поставки еще двум российским рыбоперерабатывающим компаниям. И сейчас на бразильский рынок продают свою продукцию 15 российских предприятий. К этому мы шли несколько лет", - рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.