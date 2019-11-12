Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета

Компания Airbus, являющаяся официальным партнером-основателем гонок электрических самолетов Air Race E, покажет первый прототип своего электрического гоночного самолета на международном авиасалоне в Дубае.

Первая в мире гонка на электрических самолетах должна стартовать уже в 2020 году. Создание гоночного самолета, приводимого в движение электрической силовой установкой, это, по словам инженеров, важный этап в переходе авиации на электродвигатели. Участие в проекте позволит освоить новые технологии, которые впоследствии можно будет использовать в самолетостроении.

На авиасалоне в Дубае, который пройдет с 17 по 21 ноября, Airbus покажет широчайший спектр своих инновационных разработок и технологических решений. В экспозиции будут представлены широкофюзеляжный А350-900, самолеты А320neo и A220-300, один из самых популярных бизнес-джетов ACJ319, гигант А380. В программе демонстрационных полетов примут участие самолет А330-900, ремоторизированная версия семейства А330 военно-транспортный А400M. Вертолетное подразделение Airbus Helicopters представит H225, который эксплуатируется полицией Кувейта.