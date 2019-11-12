"Титаник" мог и не утонуть, если бы был сделан из удивительного материала, созданного учеными из Рочестерского университета (США). Эти прототипы металлических конструкций даже при большом желании практически невозможно потопить. Идею ученые подсмотрели у водяных пауков и огненных муравьев. Пауки живут на воде в гнездах, сплетенных из паутины и открытых снизу наподобие водолазного колокола. Свое жилище паук наполняет воздухом, который он приносит с поверхности, зажав пузырек между брюшком и задними лапками. Точно так же действуют и муравьи. Зажав между телами пузырьки воздуха, они конструируют своеобразные плоты и дрейфуют по поверхности воды.

Чтобы повторить природу, ученые с помощью сверхкоротких вспышек лазера нанесли на металл множество нанонасечек. Оказалось, что такой узор образует своеобразную воздушную подушку. Материал отталкивает воду и стремится подняться на поверхность, даже если его придавить ко дну, не тонет, если в нем пробить несколько отверстий. По словам авторов, такая гидрофобная гравировка подходит для нанесения на поверхность любого металла и других материалов. В будущем с ее помощью можно будет строить непотопляемые пассажирские и торговые суда, а также устройства, которые смогут проводить долгое время под водой, не соприкасаясь с ней и не подвергаясь коррозии.

Но до революции в судостроении скорей всего далеко. Ведь, как это нередко бывает, одно достоинство может быть перекрыто множеством других минусов. Поэтому впереди огромная работа по изучению различных свойств нового материала, в частности, его прочности, технологичности, стойкости в разных ситуациях и т.д.