Чтобы повторить природу, ученые с помощью сверхкоротких вспышек лазера нанесли на металл множество нанонасечек. Оказалось, что такой узор образует своеобразную воздушную подушку. Материал отталкивает воду и стремится подняться на поверхность, даже если его придавить ко дну, не тонет, если в нем пробить несколько отверстий. По словам авторов, такая гидрофобная гравировка подходит для нанесения на поверхность любого металла и других материалов. В будущем с ее помощью можно будет строить непотопляемые пассажирские и торговые суда, а также устройства, которые смогут проводить долгое время под водой, не соприкасаясь с ней и не подвергаясь коррозии.
Но до революции в судостроении скорей всего далеко. Ведь, как это нередко бывает, одно достоинство может быть перекрыто множеством других минусов. Поэтому впереди огромная работа по изучению различных свойств нового материала, в частности, его прочности, технологичности, стойкости в разных ситуациях и т.д.