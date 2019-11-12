Овен

Вам придется совмещать и легкость бытия, и серьезность намерений. Если есть что доказать миру, сейчас самое время.

Телец

Именно сейчас вам придется решать, какие из ранее затеянных дел имеют право на жизнь, а от каких лучше отказаться.

Близнецы

Вы можете наломать дров, вмешавшись в ход событий, напрямую вас не касающихся.

Рак

Вам стоит выработать план действий служебной деятельности. Учитывайте не только свои интересы, но и пожелания коллег.

Лев

Позвольте себе помечтать о будущем, это даст вам возможность расслабиться и отдохнуть.

Дева

Не стоит решать проблемы в неформальной обстановке. Вы можете невольно поделиться с собеседниками своими секретами.

Весы

Начинания будут успешными и, скорее всего, прибыльными. Опасайтесь завистников, не делитесь приятной информацией.

Скорпион

На этой неделе может быть много суеты, мелких, но досадных недоразумений. Повышается также вероятность травм.

Стрелец

Не пытайтесь навязывать окружающим свое мнение, можете услышать в ответ резкие, хотя и справедливые высказывания.

Козерог

Займитесь вопросами недвижимости. Рост доходов обеспечит нужный уровень комфорта.

Водолей

Вам удастся завершить долго­срочный проект, получить интересные результаты, сделать удачные вложения.

Рыбы

Вы будете серьезнее относиться к тем, с кем вас объединяют общие интересы.