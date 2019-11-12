"Человек в беде" внесен в список нежелательных в России

Министерство юстиции России включила в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, организацию "Člověk v tísni, o.p.s" ("People In Need", "Человек в беде") (Чешская Республика).

"Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 г.", - говорится на сайте министерства.

Что послужило поводом для включения в этот список - неизвестно. Но известно, что эта организация была основана в 1992 году. Она занимается гуманитарной помощью в зонах военных конфликтов, а также образовательными и социальными программами для малообеспеченных слоев населения.

В начале 2000-х годов она работала в Чечне и Ингушетии. В 2005 году после обвинений в сотрудничестве с террористами она свернула свою деятельность.

После начала конфликта на востоке Украины "Человек в беде" поставлял гуманитарную помощь на территорию ДНР и ЛНР. В ноябре 2016 года власти ДНР потребовали от сотрудников организации покинуть территорию республики.