13 ноября Верховная рада начнет рассмотрение пакета законопроектов об открытии рынка земли - идеи, неприемлемой для двух третей населения Украины. Одобрение этой реформы парламентским большинством грозит стране политическим кризисом, размах и итог которого сложно предсказать. Однако президент Зеленский и его правительство "либертарианцев" готовы выполнить категорическое требование МВФ в отношении земли, не останавливаясь даже перед прямым обманом населения.

Народные волнения начались еще в понедельник: в Одесской, Хмельницкой, Львовской и Черкасской областях аграрии, где при содействии активистов праворадикальной партии "Национальный корпус" были перекрыты сельскохозяйственной техникой трассы. Вчера же митинги перекинулись и под Верховную раду, где, в свою очередь, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) потребовали от властей отказаться от самой мысли, что землю можно будет продавать. В результате этих акций руководство СН гарантировало, что дискуссия будет вестись, сколько потребуется, а Зеленский выступил с обращением к народу, обещав референдум по вопросу продажи земли иностранцам.

Заявления главы государства состояли из недомолвок и манипуляций. Так, Зеленский утверждал, что в самых развитых экономиках мира земля продается и покупается, тогда как только в самых отсталых странах земельного рынка нет. При этом он забыл сказать, что в упомянутых им флагманах мировой экономики, при всех различиях в деталях, зачастую продается не сама земля, а права пользования и аренды, то есть работает примерно та же модель, что и сейчас на Украине. И уж совсем наивной попыткой обмануть украинцев выглядит обещание провести референдум о праве иностранцев покупать землю и учесть мнение жителей в итоговом варианте реформы. То есть сам принцип практически ничем не ограниченной продажи земли сомнению не подвергается, говорить с народом Зеленский готов только о предоставлении имущественных прав на нее иностранным физическим и юридическим лицам.

И здесь Зеленский тоже был не до конца откровенен с украинцами: лазейки для покупки земли иностранцами известны и широко обсуждаются. Это, например, покупка украинских юридических лиц, аккумулирующих участки по заказу зарубежных партнеров, или расплата землей по облигациям внутреннего займа, активно скупаемым сегодня иностранными спекулянтами. В конце концов, нерезиденты в любом случае придут на украинские черноземы, ведь открытия рынка земли от Киева требует именно МВФ - главный иностранный кредитор Украины, и требует наверняка не для того, чтобы со стороны наблюдать за тем, как богатеют местные олигархи. Нужно сказать, что украинцы буквально на интуитивном уровне предчувствуют будущий обман: октябрьский замер группы "Рейтинг" показал, что 73 процента граждан - столько же, сколько проголосовало за Зеленского, - принципиально против продажи земли, и только 19 процентов поддерживают реформу, на которую не решался никто из предыдущих президентов. Их останавливало аграрное лобби, довольствующееся установившимся статус-кво, и историческая память, свидетельствующая о том, что самые ужасные преступления и кровопролитные восстания случались именно из-за земельного вопроса.

В споре об украинской земле Зеленский откровенно пытается обмануть сограждан в угоду требованиям МВФ

Открытие рынка земли до 1 декабря в обмен на транши МВФ является первым серьезным политическим вызовом для Зеленского. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники во фракции СН утверждают, что 226 голосов за принятие реформы в первом чтении нет, в качестве внутренней оппозиции выступили депутаты, ориентирующиеся на Игоря Коломойского, и одномандатники из аграрных районов. Таким образом, раскол во фракции и партии, о котором много говорилось, теперь заметен невооруженным взглядом. В силу разных причин не собираются помогать Зеленскому "Батькивщина", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" Порошенко - все они требуют либо продления моратория на продажу земли, либо предлагают альтернативные варианты реформы, не удовлетворяющие МВФ. Единственной парламентской фракцией, готовой поддержать любые требования западных партнеров, оказалась самая маленькая - "Голос" Вакарчука. Проблема Зеленского и в том, что времени на проведение непопулярной реформы, на ее пропаганду и подготовку практически не осталось: оптимизм населения по поводу новой власти начал падать вместе с президентским рейтингом. По данным свежего социологического опроса Центра Разумкова, в начале ноября только 37 процентов украинцев считали, что страна движется в правильном направлении, тогда как в сентябре таковых было 57 процентов.