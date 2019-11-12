Чем окончится охота демократов на Дональда Трампа

В среду в прямом эфире американских каналов начнется грандиозная политическая драма. В палате представителей США стартуют публичные слушания по импичменту президенту Дональду Трампу, которые до этого проходили только за закрытыми дверями. Так американцы смогут сами сделать выводы об обвинениях, которые выдвинули против главы Белого дома его противники из Демократической партии. Большинство экспертов уже не сомневаются, что до конца года Трамп станет лишь третьим президентом в истории, которому вынесут импичмент.

Трамп уверен, что консервативные американцы не отвернутся от него и спасут от импичмента. Но хватит ли этого для победы на выборах? Фото: Reuters

Как это делается?

Процесс выселения президента из Белого дома можно условно разбить на пять шагов: расследование - обвинение - импичмент - суд - вердикт.

По конституции ключи к первым трем шагам лежат в нижней палате конгресса США, где сейчас большинство у противников Трампа из Демпартии (235 из 435 мест). Это дало им возможность запустить расследование. Если проводить аналогии с судебной системой, то эта палата выполняет роль прокуратуры - собирает данные для обвинения и предлагает наказание. У конгрессменов-демократов хватит сил вынести импичмент Трампу, ведь для этого достаточно простого большинства голосов (218). Но затем должен состояться суд, который проходит в верхней палате - сенате. Именно сенаторам предстоит своим голосованием оправдать главу государства или отправить его в отставку.

Этой резолюцией враги Трампа начали расследование об импичменте. Фото: Reuters

В чем суть обвинений?

Конгрессмены-демократы собирают доказательства того, что Трамп и его советники давили на Киев, угрожая прекратить военную помощь, если те не согласятся искать компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской газовой компании Burisma Holdings. Байден - один из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах 2020 года, а потому как уверены демократы, президент США использовал внешнюю политику ради собственной политической выгоды.

Но республиканцы, поддерживающие Трампа, дали понять, что с такой трактовкой не согласны. Информационный ресурс axios.com сообщил, что большинство сенаторов полагают: "действия Трампа были неуместными, но не противозаконными".

Трампу конец?

Не факт. Если ориентироваться на историю, то вынести импичмент проще, чем довести его до конца. В истории США было три расследования против президентов (в 1868 году против Эндрю Джонсона, в 1974 году - Ричарда Никсона и в 1998 году - Билла Клинтона, но ни одно из них не привело к импичменту).

Главный щит Трампа - его союзники-республиканцы в сенате. Чтобы импичмент вступил в силу, его должны поддержать аж 67 из 100 сенаторов. Но у противников Трампа там всего 48 мандатов, поэтому им необходимо переманить на свою сторону два десятка республиканцев.

Могут союзники предать Трампа?

Могут, ведь мало кто в Вашингтоне искренне симпатизирует своенравному и эксцентричному президенту, который пришел к власти на обещаниях перестроить сложившийся политический уклад. Но политика в Америке в основном по расчету. Конгрессмены поддерживают Трампа не из любви, а потому, что электорат партии, состоящий из консервативных американцев, голосует за него и его идеи. Но если от Трампа вдруг начнут отворачиваться рядовые избиратели, конгрессменам станет невыгодно его поддерживать.

Пока глава Белого дома вне опасности. Пускай более половины американцев поддерживают импичмент, но даже после публикации всех фактов о разговоре Трампа - Зеленского популярность главы государства среди консерваторов не изменилась. Как показал последний соцопрос Gallup, она остается на уровне 87 процентов.

Американцы будут следить за слушаниями из конгресса в прямом эфире. Фото: Reuters

И что все это значит?

Если не появится новых и очень весомых обвинений против Трампа, импичмент с большой долей вероятности закончится ничем. Но надолго ли президент останется в своем кресле в Белом доме - пока вопрос открытый. Ведь в ноябре 2020 года в США пройдут выборы, на которых Трамп попытается переизбраться на второй срок.

Даже если импичмент не дойдет до конца, он станет центральной темой предвыборной кампании. Баталии вокруг него в Вашингтоне парализуют любую законотворческую деятельность и будут занимать львиную долю рабочего времени у политиков, что вряд ли обрадует американцев, ждущих решения насущных социальных проблем, а не политических интриг.

В такой ситуации каждая из двух партий будет стараться всеми силами обратить на противника гнев избирателей за бардак во власти. А значит, кампания будет грязной и имеет все шансы превзойти даже борьбу 2016 года, которую называли одной из самых чернушных за десятилетия.