Чиновница офиса Зеленского попалась на вымогательстве взятки

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили о том, что руководитель одного из департаментов офиса президента Украины вымогала взятку в 300 тысяч долларов за якобы содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе". Факт, по данным НАБУ, задокументирован и, вдобавок, задержана сообщница вымогательницы с частью затребованной суммы.

"Детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов от физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе Украины", - передает ТАСС комментарий ведомства.

У сообщницы изъята половина затребованной суммы.

"Руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов", - уточнили в НАБУ.

В ближайшее время будет предъявлено обвинение в отношении всех фигурантов.