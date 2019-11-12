Запущенный оппозицией маховик острого политического кризиса в Боливии, вынудивший на фоне сопровождаемых насилием массовых беспорядков подать в отставку все высшее руководство, продолжает погружать эту латиноамериканскую страну в пучину хаоса. Развал государственных и правоохранительных структур привел к тому, что ряд высокопоставленных чиновников боливийского правительства укрылись в иностранных посольствах в Ла-Пасе, а временно исполнять обязанности главы государства в отсутствии других кандидатов вынуждена второй вице-спикер парламента Жанин Аньес.

Как стало известно, сложивший полномочия боливийский президент Эво Моралес согласился покинуть страну. Накануне дом первого в истории Боливии президента коренного индейца подвергся нападению - мародеры разбили стекла, поломали мебель и разграбили жилище. При этом Моралес призвал сторонников противостоять сместившим его "темным силам" и заявил, что обязательно вернется с "силой и энергией".

Убежище бывшему боливийскому лидеру из гуманитарных соображений предоставила Мексика. Эта страна наряду с Аргентиной, Венесуэлой и Кубой назвала события в Боливии госпереворотом, а затем отправила за Моралесом самолет своих ВВС. Однако добраться до пункта назначения без "приключений" бывшему лидеру Боливии не удалось: забравший его из города Чимор мексиканский лайнер столкнулся с тем, что Бразилия, Чили и Перу запретили ему пролет через их воздушное пространство. В итоге борт был вынужден приземлиться в Парагвае и лишь после дозаправки кружным путем все-таки добрался до Мехико.

Какая судьба ждет свергнутого социалиста Моралеса? Предполагается, что в Мексике он получит статус политического беженца в течение 45 дней. И уже отсюда продолжит борьбу за свое возвращение на родину. С учетом того, что Моралес остается одним из самых популярных политиков среди малообеспеченных слоев населения своей страны, а также высокой вероятности дальнейшей экономической деградации Боливии, запрос на возвращение лидера партии "Движение к социализму" вполне может возникнуть, считают эксперты по Латинской Америке.

Моралес пообещал продолжить политическую борьбу с "силой и энергией"

США, которые активно подталкивали оппозицию Боливии к массовым протестам, теперь призывают боливийский парламент как можно быстрее легитимизировать отставку Моралеса, а затем скорее перейти к мирному транзиту власти. Правда, не ясно, каким образом это произойдет в условиях тотального развала боливийских структур исполнительной власти. Накануне стало известно о том, что руководитель Национальной полиции Боливии и министр обороны страны сняли с себя полномочия. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время сотрудники обезглавленной полиции ожидают назначения временного главы ведомства.