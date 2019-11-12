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12.11.2019 23:32
Рубрика: Спорт

Повышение откладывается

Квята не взяли в "Ред Булл" на следующий сезон "Формулы-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8013)
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят не получил места в команде "Ред Булл" на сезон-2020. Следующий год, как и нынешний, наш гонщик проведет в "Торо Россо".

Напомним, в сентябре руководители системы "Ред Булл", в которую входят одноименная команда и ее фарм "Торо Россо", произвели рокировку. Из "Ред Булл" на понижение пошел француз Пьер Гасли, а его место занял дебютант "королевских гонок" таец Александер Албон. При этом куратор гоночной программы Гельмут Марко заявил, что именно два названных парня будут бороться за право быть напарником Макса Ферстаппена, место которого в "Ред Булл" незыблемо, в сезоне 2020. Таким образом, перспективы Даниила Квята попасть в старшую команду сводились к нулю.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Однако уже в конце октября Марко включил Квята в список претендентов на повышение. Все должно было решиться после Гран-при Мексики и США. Ни Албон, ни Гасли ничего в этих гонках не показали, но и Даниил не смог произвести нужного впечатления на боссов. Выступления в Мехико и Остине можно было бы признать успешными, если бы не штрафы на последних кругах обеих гонок за неправильные обгоны.

В итоге руководство "Ред Булл" решило оставить все как есть. Впрочем, для Квята в этом есть свой позитив. Ведь еще перед началом нынешнего сезона перспективы россиянина в "Формуле-1" выглядели туманными. "Здорово, что меня подтвердили на сезон-2020. Я действительно счастлив, потому что знаю здесь всех, все знают меня, и нам проще понять друг друга. Мы добились многих вещей вместе, например у нас был подиум на Гран-при Германии. Надеюсь провести еще один сильный сезон за эту команду. Благодарен за возможность продолжать выступления в "Формуле-1", - говорится в заявлении Квята.

Впрочем, не факт, что уже по ходу следующего года эта конфигурация не претерпит изменений. Все будет зависеть от самих гонщиков. А решимости на перестановки у боссов "Ред Булл" всегда было в избытке.

Спорт Формула-1
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