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Текст:   Марина Трубилина 
20:16 12.11.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)

Аварийная недоплата

Долги за коммунальные ресурсы и услуги достигли 1,3 триллиона рублей

Почти 1,3 триллиона рублей задолжали потребители предприятиям ЖКХ. Такая цифра была названа на всероссийском селекторном совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону, которое провел вице-премьер Виталий Мутко.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самая весомая часть долга - 800 миллиардов рублей - то, что недоплачивает население. Еще 434 миллиарда - долги бюджета перед предприятиями ЖКХ, 60 миллиардов задолжали "прочие" потребители. По словам Мутко, власти предпринимают разные меры для решения проблем с долгами. Это, в частности, возможность заключения собственниками жилья прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, исключение цепочки посредников. Но на общую сумму долга это существенно не влияет: задолженность, уменьшаясь в одних регионах, вырастает в других.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Между тем прошлой зимой власти отметили увеличение числа аварий в системе ЖКХ. "Около 20% объектов электроэнергетики оказались не готовы к отопительному сезону из-за неудовлетворительного технического состояния, - сказал Мутко, вспоминая прошлый сезон. - На сетях водоснабжения произошло на 4,2% аварий больше, чем в предыдущий период. Основная причина - высокая степень износа оборудования". Как отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, рост проблем был связан с тем, что "система ЖКХ недостаточно финансируется, и это начинает уже отражаться на количестве аварий". А как раз "долговые" 1,3 триллиона - та сумма, которую можно было бы направить на развитие ЖКХ.

Паспорта готовности к предстоящей зиме от Ростехнадзора в ближайшее время получат лишь около 70% муниципалитетов. Без этих документов могут остаться Тамбов, отдельные города в Хакасии, Ивановской, Костромской, Астраханской и других областях. "Это значит, что есть невыполненные жесткие требования по подготовке коммунальных структур, теплоснабжающих организаций, - подчеркнул Мутко. - У этих 30% муниципалитетов очень серьезные задачи стоят по модернизации всей системы теплоснабжения".

Фото: istock
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

Из-за долгов потребителей растет долг организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов - он оценивается в 176,5 миллиарда рублей. Лидер - Центральный федеральный округ, задолжавший более 47,4 миллиарда рублей.

В то же время, как отметил вице-премьер, летом властями было принято решение "разморозить" 13 миллиардов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые могут быть использованы для модернизации систем тепло- и водоснабжения. Однако регионы пока не слишком активно пользуются этим: были поданы заявки на использование всего 1 миллиарда из этой суммы.

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