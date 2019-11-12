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12.11.2019 09:15
Рубрика: В мире

Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске

Текст: Екатерина Забродина

Сирийское информационное агентство SANA сообщает со ссылкой на государственное телевидение САР о теракте в дипломатическом квартале Дамаска, где прогремел взрыв. По последним данным, он унес жизни не менее двух человек, еще шестеро были ранены. Агентство сообщает, что трагедия произошла поблизости посольства Ливана.

При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек

Неустановленное пока устройство взорвалось непосредственно возле жилого дома в западном районе Меззах, где располагается множество дипмиссий и Университет Дамаска. Кто именно совершил и взял на себя ответственность за атаку, не сообщается. Ранее сирийское ТВ сообщало об ударе, который правительственная армия нанесла по "цели противника" в юго-восточном пригороде столицы Дарайя. На видеокадрах показано разрушенное двухэтажное здание и его обломки, накрывшие припаркованные поблизости автомобили.

В мире Ближний Восток Сирия
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