Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске

Сирийское информационное агентство SANA сообщает со ссылкой на государственное телевидение САР о теракте в дипломатическом квартале Дамаска, где прогремел взрыв. По последним данным, он унес жизни не менее двух человек, еще шестеро были ранены. Агентство сообщает, что трагедия произошла поблизости посольства Ливана.

Неустановленное пока устройство взорвалось непосредственно возле жилого дома в западном районе Меззах, где располагается множество дипмиссий и Университет Дамаска. Кто именно совершил и взял на себя ответственность за атаку, не сообщается. Ранее сирийское ТВ сообщало об ударе, который правительственная армия нанесла по "цели противника" в юго-восточном пригороде столицы Дарайя. На видеокадрах показано разрушенное двухэтажное здание и его обломки, накрывшие припаркованные поблизости автомобили.