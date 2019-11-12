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Рубрика: В мире

Эрдоган не исключил прекращения переговоров о вступлении в ЕС

Текст: Александр Саможнев

Переговоры о вступлении Турции в ЕС могут "однажды прекратиться", заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре перед вылетом в США. Такова была реакция турецкого лидера на угрозу Брюсселя ввести санкции против Анкары за пробные буровые работы на шельфе Кипра.

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По словам Эрдогана, Евросоюз вводит против турецкой стороны санкции с 1959 года. Европейцы отвлекали обещаниями, что примут в ЕС, но так и не сдержали эти обещания. "Турция сидит с вами за столом переговоров, но они могут однажды закончиться", - уточнил турецкий президент.

Фото: REUTERS/BERNADETT SZABO
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Между тем Совет ЕС по иностранным делам определил в понедельник рамочные условия ограничительных мер в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. Ограничительные меры могут быть введены против физических или юридических лиц, ответственных за буровые работы, связанные с разведкой и добычей углеводородов, которые не были санкционированы Кипром в пределах его территориальных вод, исключительной экономической зоны или континентального шельфа.

В мире Ближний Восток Турция
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