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Рубрика: Экономика

Отелям вышла скидка

ФАС потребовала от Booking.com перестать мешать гостиницам снижать цены
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8013)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала сервис онлайн-бронирования Booking.com исключить из договора с отелями пункт о паритете цен.

Это означает, что гостиницы при желании смогут снижать стоимость номеров, предлагая их у себя на сайте или на площадках других агрегаторов.

В течение месяца сервис должен исключить из соглашений с отелями требование о паритете цен, говорится в сообщении пресс-службы ФАС. По мнению антимонопольного ведомства, этот пункт в договорах приводит к ограничению конкуренции на рынке.

Фото: zolakoma/flickr.com
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Поводом для разбирательства стала поданная в феврале 2019 года в ФАС жалоба "ОПОРЫ России". В ней говорилось, что из-за требования Booking.com о паритете цен гостиницы и отели при снижении спроса на номера не могут предлагать их туристам дешевле.

Регуляторы ряда европейских стран ранее провели аналогичные расследования. Они сошлись на том, что требование о паритете цен недопустимо. Booking.com в ответ согласился на усеченную версию паритета цен. Сервис разрешил отелям предлагать более низкие цены на других площадках, за исключением их собственных сайтов. Он аргументировал свою позицию проблемой фрирайдинга со стороны отелей. Сервис получает комиссию только при условии бронирования отеля на его платформе, отели же, если дать им полную свободу, могут использовать ее исключительно как витрину, а далее за счет более низких цен переманивать потребителей на свой сайт, где они будут бронировать отель без комиссии.

Экономика Туризм Правительство ФАС
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