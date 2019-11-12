"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки

Более 15 млрд куб. м газа продано через Электронную торговую платформу (ЭТП) "Газпром экспорт" с начала ее работы в конце сентября 2018 года, сообщила компания.

ЭТП предназначена для реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по долгосрочным контрактам. Сейчас этот канал продаж используют более 60 контрагентов. Более половины всех проданных на ЭТП объемов реализованы на германской площадке "Газпул".

Первоначально, покупателям предлагались контракты различных типов срочности, из которых наиболее востребованными являются "сутки вперед", "месяц вперед" и максимальный "квартал вперед". Теперь компания готова предложить более долгосрочные договора.

"Наш новый динамичный торговый инструмент (ЭТП) подтверждает свою эффективность и показывает хорошие результаты. В рамках ее работы мы намерены предложить рынку новые продукты с более длительными сроками поставки - "сезон", "календарный год" и "газовый год". В то же время мы нацелены и на дальнейшее продвижение контрактов с более коротким сроком поставок. В будущем мы планируем освоить торговлю с использованием временных спредов, что позволит и дальше повышать эффективность ЭТП", - отметила зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.