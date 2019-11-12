Знаете ли вы географию России? Проверочный тест из базы ГИА

В этом году выпускной экзамен по географии (ОГЭ) в 9-м классе может измениться. ФИПИ предлагает поменять последовательность заданий и изменить форму записи ответа в некоторых заданиях.

Школьникам теперь также предлагается мини-тест из трёх заданий, нацеленных на проверку умения работать с текстом географического содержания. Например, дается текст об экспедиции, указывается, из какого города она стартовала, а в мини-тесте надо указать страну, типы воздушных масс, которые влияют на акваторию, где проходила экспедиция, и объяснить, почему экспедиция стартовала в декабре, а не в апреле-мае?

На экзамене будут задания не только базового, но и повышенного уровня. К сожалению, география - не самый массовый предмет, прежде всего потому, что ЕГЭ по географии мало где нужен для поступления. Но именно география - предмет, который больше других требует тех самых метапредметных навыков, о которых сейчас так много говорится. Без истории, физики, биологии тут делать нечего.

10 вопросов, которые покажут, помните ли вы программу 9 класса.