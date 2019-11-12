Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона заговорил по-русски, а виной всему американские журналисты, атаковавшие Марка Эспера с расспросами. На пресс-конференции они не раз переспросили руководителя оборонного ведомства, будет ли оно теперь преследовать подполковника Александра Виндмана, ставшего свидетелем июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а затем попытался внести правку в стенограмму их беседы, представленной Белым домом уже в сентябре.

"Ноу, нет, найн!" - цитирует РИА Новости Эспера, ответившего сразу на нескольких языках.

Таким образом он дал гарантии, что Виндман не поплатится карьерой за свидетельства, которые предоставил конгрессменам в рамках слушаний по делу об импичменте главе государства. Законодатели пытаются доказать, что хозяин Белого дома использовал административный ресурс в своих политических интересах и пытался давить на лидера иностранного государства, чтобы перед стартом новой предвыборной кампании дискредитировать своего оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена.