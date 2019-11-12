Google соберет данные о здоровье миллионов людей

Google совместно с американской системой здравоохранения Ascension будет собирать информацию о состоянии здоровья миллионов жителей 21 штата.

Как уточняет "Газета.ru" со ссылкой на The Wall Street Journal, в "Проекте Найтингейл" предполагается использовать разнообразные данные: результаты лабораторных исследований, истории болезней жителей США с их именами и датами рождения, а также имеющиеся диагнозы и информация о госпитализациях.

Цель "секретного проекта" - разработка нового программного обеспечения для составления индивидуальных курсов лечения пациентов. Для Google это попытка завоевать ведущие позиции в отрасли здравоохранения, к которой проявляют интерес многие крупные высокотехнологичные компании.

Как уточняет издание, Google не уведомил врачей и пациентов о передаче сведений для "секретного проекта". Однако законодательство США позволяет лечебным учреждениям передавать такую информацию своим деловым партнерам без согласия пациентов - при условии, что это поможет в полной мере выполнить медицинскую работу.