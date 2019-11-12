Госдума проголосовала за электронную очередь в детсады

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной очереди в детский сад.

Правительство в своей инициативе предложило создать единые основы для зачисления детей в детсады в порядке электронной очереди. Для "распределения детей" предполагается использовать региональные информационные системы. Они уже действуют во всех регионах, уточнила на заседании замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина. Законопроект же устанавливает правовой статус таких систем.

Родителей проинформируют о последовательности выделения мест и основаниях изменения очередности. Сейчас есть проблемы с доведением до родителей результатов рассмотрения заявлений на обеспечение дошкольным образованием, отмечается в сопроводительных материалах.