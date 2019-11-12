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12.11.2019 16:58
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за электронную очередь в детсады

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной очереди в детский сад.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

Правительство в своей инициативе предложило создать единые основы для зачисления детей в детсады в порядке электронной очереди. Для "распределения детей" предполагается использовать региональные информационные системы. Они уже действуют во всех регионах, уточнила на заседании замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина. Законопроект же устанавливает правовой статус таких систем.

Родителей проинформируют о последовательности выделения мест и основаниях изменения очередности. Сейчас есть проблемы с доведением до родителей результатов рассмотрения заявлений на обеспечение дошкольным образованием, отмечается в сопроводительных материалах.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Очередь в детский сад Государственные интернет-услуги Законопроекты и комментарии
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