Госдума проголосовала за миллионный штраф для билетных спекулянтов

Новости

Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
Госдума поддержит отечественных производителей гражданского оружия 17:47
"Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности за подмену кота 17:46
В Москве обновили 22 площадки для выгула собак 17:42
В ЕАЭС предложили создать единый механизм учета контрафакта 17:42
Вопросов больше, чем ответов: "Янтарь" заметили у берегов Америки 17:38
Беспилотник "Яндекса" попал в ДТП в Москве 17:33
В аэропорту Сан-Франциско свинья будет снимать стресс у пассажиров 17:22
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года 17:17
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек 17:11
Минск и Шанхай установили побратимские связи 17:00
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности 16:58
Госдума проголосовала за электронную очередь в детсады 16:58
В арктической бригаде Северного флота появились ездовые собаки 16:51
"Корейский фестиваль" станет официальным праздником Санкт-Петербурга 16:47
Россия будет знакомить китайцев с бизнес-этикетом 16:47
Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 16:45
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за миллионный штраф для билетных спекулянтов

Текст: Татьяна Замахина
С 1 сентября в России вступил в силу закон о борьбе с билетными перекупщиками. Однако штрафов для нарушителей не было. Депутаты решили это исправить и проголосовали в первом чтении за законопроект, который устанавливает серьезное наказание для спекулянтов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что с 1 сентября реализация билетов на массовые мероприятия по цене выше номинала запрещена. "Лишний билетик" продать все же можно - по заявленной организатором цене, так что обычные граждане в правах ущемлены не были. Уполномоченные организаторами лица и организации могут брать небольшую наценку - не более 10% от стоимости.

Фото: iStock
Борьба со спекулянтами: одобрены новые правила продажи билетов в театры

Штраф будет грозить, если неуполномоченное организатором лицо спекулирует на билетах, продавая выше номинала. Или если у уполномоченного продавца наценка выше обозначенной.

Для граждан штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; для должностных лиц - от 150 тыс. до 400 тыс. рублей. Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Предусматривается также ответственность за нарушения при возврате билетов. Ответственность будет наступать, если театр, музей и т.п. отказались возместить полную стоимость в случае отмены, замены или переноса мероприятия. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для ИП - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для компаний - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ко второму чтению размеры штрафов могут быть изменены. На этом настаивает комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Его глава Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые санкции несоразмерны последствиям указанных правонарушений. В частности, нижний предел административного наказания для граждан в размере 100 тыс. рублей не согласуется с общественной опасностью указанного деяния, привел пример он.

Крашенинников назвал обоснованной систему штрафов, которая действовала для спекулянтов на чемпионате мира по футболу 2018 года, а также предполагается на предстоящем чемпионате Европы. Для этих событий установили штрафы в размере, кратном стоимости билета.

Фото: iStock
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

- Установление аналогичных или еще больших размеров штрафов за нарушение порядка реализации театральных и т.п. билетов представляется нецелесообразным, - резюмировал парламентарий, призвав поставить меры воздействия в зависимость от степени общественной опасности правонарушения.

Под сомнением в комитете и норма документа об ответственности для граждан за реализацию билетов по завышенной цене. Сложно выявить таких людей и для этого необходимо проведение спецопераций, отметил Крашенинников.

Законопроект был поддержан комитетом с учетом доработки ко второму чтению.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта