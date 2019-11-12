Госдума проголосовала за миллионный штраф для билетных спекулянтов

Напомним, что с 1 сентября реализация билетов на массовые мероприятия по цене выше номинала запрещена. "Лишний билетик" продать все же можно - по заявленной организатором цене, так что обычные граждане в правах ущемлены не были. Уполномоченные организаторами лица и организации могут брать небольшую наценку - не более 10% от стоимости.

Штраф будет грозить, если неуполномоченное организатором лицо спекулирует на билетах, продавая выше номинала. Или если у уполномоченного продавца наценка выше обозначенной.

Для граждан штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; для должностных лиц - от 150 тыс. до 400 тыс. рублей. Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Предусматривается также ответственность за нарушения при возврате билетов. Ответственность будет наступать, если театр, музей и т.п. отказались возместить полную стоимость в случае отмены, замены или переноса мероприятия. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для ИП - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для компаний - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ко второму чтению размеры штрафов могут быть изменены. На этом настаивает комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Его глава Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые санкции несоразмерны последствиям указанных правонарушений. В частности, нижний предел административного наказания для граждан в размере 100 тыс. рублей не согласуется с общественной опасностью указанного деяния, привел пример он.

Крашенинников назвал обоснованной систему штрафов, которая действовала для спекулянтов на чемпионате мира по футболу 2018 года, а также предполагается на предстоящем чемпионате Европы. Для этих событий установили штрафы в размере, кратном стоимости билета.

- Установление аналогичных или еще больших размеров штрафов за нарушение порядка реализации театральных и т.п. билетов представляется нецелесообразным, - резюмировал парламентарий, призвав поставить меры воздействия в зависимость от степени общественной опасности правонарушения.

Под сомнением в комитете и норма документа об ответственности для граждан за реализацию билетов по завышенной цене. Сложно выявить таких людей и для этого необходимо проведение спецопераций, отметил Крашенинников.

Законопроект был поддержан комитетом с учетом доработки ко второму чтению.