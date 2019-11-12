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12.11.2019 16:00
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Текст: Татьяна Замахина
Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного и того же банка - это дискриминация клиентов, решили в Госдуме. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ разработали в правительстве РФ. Как ранее объяснил глава кабмина Дмитрий Медведев, кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких дополнительных затрат не влекут. "Страна у нас большая, но расстояния, на которые делаются электронные транзакции, не сказываются на расходах банков, констатировал Медведев. То есть это просто дискриминация, сделал вывод он.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Кабмин подкрепил позицию данными исследования Федеральной антимонопольной службы, от которой на заседании выступил замруководителя Андрей Кашеваров. В ведомстве представили доказательства, что переводы между банковскими счетами и картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка. При этом переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Таким образом, в ФАС аргументировали утверждение о том, что банк, обеспечивая такие операции, не создает добавленной стоимости, не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков в ходе рассмотрения законопроекта уточнил, что не все так однозначно. Организация платежей даже внутри банка - это все же затраты, отметил он. "Принимая решение, надо понимать, что оно повлечет экономические последствия для кредитных организаций, - сказал глава комитета. - Это популярная мера, всегда приятно "наказать" кредитную организацию, но это надо понимать. Отнимая у банка, мы должны как-то это компенсировать".

Аксаков все же призвал поддержать законопроект, так как он, по его словам, написан в пользу граждан: "Восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами одной кредитной организации".

Фото: Олеся Курпяева.
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Прозвучали также возражения по поводу создания новых избыточных регуляторных барьеров для банков. Андрей Кашеваров подчеркнул, что этого не будет. "За кредитными организациями сохранится право на свободное установление размера комиссионного вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации", - сказал он.

Напротив, нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ за счет ослабления географических барьеров. Кроме того, оно будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Кредитные организации при этом получат в основном плюсы от нововведения. А именно, стимулы для оптимизации своих бизнесмоделей и бизнес-процессов для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента.

Кстати, банкам дадут время "перестроиться": в случае окончательного принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Но где гарантии, что все частные банки пойдут на встречу? В ходе обсуждения депутаты предложили в перспективе ввести административные штрафы для нарушителей. Такой вопрос действительно будет поставлен, если таковые обнаружатся, заверил замглавы ФАС.

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