Новости

Путин сократил рабочий день для жительниц сел 22:30
ХК "Спартак" впервые за шесть лет обыграл ЦСКА 22:28
В четырех провинциях Сирии начала патрулирование военная полиция РФ 22:22
О чем размышлял на бизнес-форуме в Вене Александр Лукашенко 22:20
Сборная России не будет играть в новой форме в квалификации ЧЕ-2020 22:18
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа 21:52
Соглашение о взаимодействии подписали правительство Москвы и Россотрудничество 21:43
Эксперт оценил рыночные перспективы Lada Vesta с вариатором 21:33
"Человек в беде" внесен в список нежелательных в России 21:25
Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике 21:02
Редкое природное явление украсило побережье Финляндии 20:50
Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely 20:46
Ученые назвали еще одну опасность позднего ужина 20:37
"Ростов Арену" передали в собственность Ростовской области 20:11
УАЗ всерьез займется автокроссом 19:58
Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 22:28
Рубрика: Спорт

ХК "Спартак" впервые за шесть лет обыграл ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В КХЛ зафиксированы новые рекорды по средней посещаемости
Фото: РИА Новости
"Автомобилист" из Екатеринбурга проиграл седьмой матч подряд

Трудно представить в КХЛ более неудобного соперника для "Спартака", чем ЦСКА. Последний успех красно-белых в матче против армейцев датировался сентябрем 2013 года. После этого была серия из 14 поражений подряд. А последнее поклонники "Спартака" перед игрой вспоминали с ужасом. В нынешнем сезоне армейцы преподнесли команде Олега Знарка запоминающийся урок, выиграв 9:3.

Фото: РИА Новости
Питерский СКА одержал волевую победу над "Витязем"

Тот матч подарил тренерскому штабу "Спартака" немало работы. С момента последней встречи состав команды претерпел некоторые изменения, а сами спартаковцы прочно "окопались" в группе лидеров на Западе.

Уже в первом периоде "Спартак" вел 2:0 после точных бросков Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Однако еще до перерыва Алексей Марченко отыграл один гол. После этого спартаковцы сконцентрировались на игре в обороне, изредка угрожая воротам ЦСКА. Однако не дотерпела команда Олега Знарка совсем чуть-чуть. На последней минуте Александр Попов перевел встречу в овертайм, а спартаковские болельщики немного приуныли.

В овертайме все плавно катилось к ничьей и буллитам, но за секунду до финальной сирены Каспарс Даугавиньш набросил шайбу в сторону ворот и она, коснувшись конька Зубова, отлетела в сетку. Арбитры долго смотрели повтор момента, но в конце концов гол засчитали. "Спартак" победил - 3:2 и прервал серию и поражений.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю