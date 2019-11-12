ХК "Спартак" впервые за шесть лет обыграл ЦСКА

Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Трудно представить в КХЛ более неудобного соперника для "Спартака", чем ЦСКА. Последний успех красно-белых в матче против армейцев датировался сентябрем 2013 года. После этого была серия из 14 поражений подряд. А последнее поклонники "Спартака" перед игрой вспоминали с ужасом. В нынешнем сезоне армейцы преподнесли команде Олега Знарка запоминающийся урок, выиграв 9:3.

Тот матч подарил тренерскому штабу "Спартака" немало работы. С момента последней встречи состав команды претерпел некоторые изменения, а сами спартаковцы прочно "окопались" в группе лидеров на Западе.

Уже в первом периоде "Спартак" вел 2:0 после точных бросков Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Однако еще до перерыва Алексей Марченко отыграл один гол. После этого спартаковцы сконцентрировались на игре в обороне, изредка угрожая воротам ЦСКА. Однако не дотерпела команда Олега Знарка совсем чуть-чуть. На последней минуте Александр Попов перевел встречу в овертайм, а спартаковские болельщики немного приуныли.

В овертайме все плавно катилось к ничьей и буллитам, но за секунду до финальной сирены Каспарс Даугавиньш набросил шайбу в сторону ворот и она, коснувшись конька Зубова, отлетела в сетку. Арбитры долго смотрели повтор момента, но в конце концов гол засчитали. "Спартак" победил - 3:2 и прервал серию и поражений.