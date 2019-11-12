У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Huawei представила в России смартфон nova 5T и назвала цену

Текст:   Владимир Болотин
12.11.2019,  
11:58
Huawei анонсировала новый смартфон nova 5T, получивший интеллектуальный процессор, футуристический дизайн и 32 МП фотокамеру для селфи.
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Huawei nova 5T построен на базе процессора Kirin 980 с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 3750 мАч получил поддержку быстрой зарядки SuperCharge от адаптера 22,5 Вт.

Корпус устройства имеет специальное текстурное покрытие, которое создает голографический 3D-эффект. nova 5T получил дисплей FullView с диагональю 6,26 дюйма, в котором сделано круглое отверстие под фронтальную камеру.

Назван самый красивый смартфон 2019 года

Фронтальная камера смартфона - 32 Мп. А основная камера получила четыре модуля: для съемки с высоким разрешением (48 Мп), ультраширокоугольного объектива (16 Мп), модуля для макросъёмки (2 Мп) и объектива для съемки портретов с эффектом размытия заднего плана (2 Мп). Камера получила систему стабилизации, автоматической блокировки экспозиции и фокуса, а также мощный искусственный интеллект.

Huawei nova 5T работает на операционной системе EMUI 9.1 на базе Android 9.

Продажи смартфона Huawei nova 5T стартуют в России с 22 ноября 2019 года. Стоимость устройства составит 27 990 рублей. Гаджеты будут доступны в глубоком синем и летнем фиолетовом цветах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: pixabay.com
Google соберет данные о здоровье миллионов людей 12:27
Xiaomi, Huawei и другие гаджеты со скидкой. Стартует распродажа 11 ноября 10.11.2019
Два старых смартфона Samsung обновят до Android 10 08.11.2019
смартфоны
Фото: Сайт игры Death Stranding
Death Stranding не оценили в США. Кодзима объяснил, почему 11.11.2019
Более десяти смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11. Вот их список 08.11.2019
Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone 08.11.2019
Android
Фото: iStock
Google "убьет" неприбыльные YouTube-каналы 11.11.2019
Срочно удаляйте. Популярное Android-приложение оказалось опасным 07.11.2019
Huawei начинает "убивать" Android в своих смартфонах. Как это выглядит 06.11.2019