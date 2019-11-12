Huawei представила в России смартфон nova 5T и назвала цену

Huawei анонсировала новый смартфон nova 5T, получивший интеллектуальный процессор, футуристический дизайн и 32 МП фотокамеру для селфи.

Huawei nova 5T построен на базе процессора Kirin 980 с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 3750 мАч получил поддержку быстрой зарядки SuperCharge от адаптера 22,5 Вт.

Корпус устройства имеет специальное текстурное покрытие, которое создает голографический 3D-эффект. nova 5T получил дисплей FullView с диагональю 6,26 дюйма, в котором сделано круглое отверстие под фронтальную камеру.

Фронтальная камера смартфона - 32 Мп. А основная камера получила четыре модуля: для съемки с высоким разрешением (48 Мп), ультраширокоугольного объектива (16 Мп), модуля для макросъёмки (2 Мп) и объектива для съемки портретов с эффектом размытия заднего плана (2 Мп). Камера получила систему стабилизации, автоматической блокировки экспозиции и фокуса, а также мощный искусственный интеллект.

Huawei nova 5T работает на операционной системе EMUI 9.1 на базе Android 9.

Продажи смартфона Huawei nova 5T стартуют в России с 22 ноября 2019 года. Стоимость устройства составит 27 990 рублей. Гаджеты будут доступны в глубоком синем и летнем фиолетовом цветах.