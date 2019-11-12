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12.11.2019 20:16
Рубрика: Экономика

Дистанционная торговля лекарствами

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
13 ноября Комитет Государственной Думы по охране здоровья рассмотрит поправки в правительственный законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Эти поправки были подготовлены на основе предложений депутатов, входящих в межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

Отмечу, что торговля через интернет, предполагающая использование современных технологий, должна сделать лекарства более доступными для потребителей.

Однако в первоначальной редакции законопроекта аптечным организациям предоставлялось право дистанционной торговли только безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения. А продажа через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту, оставалась запрещена.

Фото: iStock
Маркировку лекарств предлагают внедрить в срок до 1 июля

Согласно нашим поправкам, рецептурные препараты тоже можно будет купить дистанционно. Но если в отношении лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, закон о торговле дистанционным способом должен вступить в силу с 1 июля 2020 года, то для рецептурных лекарств - с 1 января 2022 года, поскольку только к этому моменту в большинстве медицинских учреждений начнет действовать система электронных рецептов.

При этом запрещается дистанционная торговля наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими лекарственными средствами с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

Еще одна важная поправка разрешает с 1 июля 2020 года продажу через интернет иных товаров из аптечного ассортимента. Речь идет, например, о биологически активных добавках и продуктах лечебного питания, о бинтах, одноразовых шприцах и многих других медицинских изделиях, о предметах и средствах для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет.

Помимо этого, своими поправками мы допускаем к дистанционной торговле оптовые организации, занимающиеся продажей лекарств, при наличии у них розничной лицензии на фармацевтическую деятельность. Таким образом, мы рассчитываем усилить конкуренцию на рынке лекарственных средств и создать предпосылки для снижения цен на некоторые препараты.

Кроме того, каждая организация, занимающаяся торговлей лекарствами, должна будет иметь не более одного сайта в интернете, чтобы потребители сразу понимали, с кем имеют дело.

Наконец, мы подготовили поправку, согласно которой доставка заказанных лекарственных препаратов будет осуществляться по правилам аптечной практики. Это значит, что у курьера, доставляющего лекарства потребителю, может не быть медицинского или фармацевтического образования, но если у пациента возникнет какой-либо вопрос, связанный с заказом, курьер должен соединить его по мобильному телефону с профессиональным консультантом, который даст все необходимые разъяснения.

Фото: Istock
Чем пополнятся списки важнейших лекарств

Добавлю, что в ходе работы над поправками в законопроект о торговле лекарственными средствами дистанционным способом мы выявили еще несколько проблем, требующих скорейшего решения.

Во-первых, нужно принять закон о нутрицевтических препаратах, то есть о биологически активных добавках, и о лечебном питании, чтобы отрегулировать этот рынок и не допускать на него подделки и недоброкачественную продукцию. Во-вторых, надо подготовить закон о передвижных аптечных пунктах, чтобы отдаленные и труднодоступные местности тоже были обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме.

Соответствующие задачи будут отражены нами в постановлении Государственной Думы при принятии закона о дистанционной торговле лекарствами.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
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