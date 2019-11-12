Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке

Венесуэла вынуждена продавать нефть по ценам ниже рыночных из-за введенных Вашингтоном санкций.

Как объяснили эксперты, у страны возникли проблемы с закупкой необходимых материалов для нефтяной промышленности. Сейчас менее качественное сырье приходится реализовывать с большой скидкой. Речь идет о черном золоте под названием Merey 16, которое стоит на 15-17 долларов дешевле марки Brent, но пользуется спросом на рынках в Азии.

Газета Financial Times отмечает, что нефть имеет критически важное значение для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она обеспечивает более 90 процентов доходов страны от экспорта.