На 50 килограммов за 9 месяцев похудел московский предприниматель Илья Переседов. И продолжает худеть - без сложных диет, химии, гормонов, без чудо-тренеров. С опорой только на научные знания, интуицию и характер.

Илья Переседов до начала работы над собой в октябре 2018 года. Фото: Из личного архива Ильи Переседова

Личный проект

Полтора года перед отъездом в Таиланд были для Ильи нервными - мало, впрочем, отличаясь от других времен. Много работы, перебои с оплатой заказов, нервотрепка налоговой (фирма Переседова занимается созданием и продвижением сайтов)... Илья много нервничал, мало спал, срывался на подчиненных и домашних, бесконечно заедал стрессы ("мог зараз съесть две копченые свиные рульки"). Поесть он всегда любил.

За несколько лет такой жизни Илья поправился примерно на 40 килограммов. А когда ты весишь 150, то тебе плохо спится, трудно ходится (он и в булочную через два дома ездил на такси), тяжко дышится, болят суставы, все лень...

Друг Переседова, врач-терапевт, не раз уговаривал его взяться за себя. Пока наконец не сказал Илье: все, ты на грани 4-й стадии ожирения. То есть впереди неизбежный диабет и очень высока вероятность инсульта.

- Я выбирал между смертельно опасным ожирением и тяжелой, но, возможно, успешной попыткой себя спасти. У меня не было задачи скинуть пару кило к лету, я худел, спасаясь от инвалидности.

Переседов подошел к похудению как к проекту, где все будет зависеть исключительно от него. В котором все расчеты должны быть максимально точными.

Для начала надо было освободить ближайший год от больших проектов по работе, чтобы не отвлекаться от борьбы с весом. И второе - сменить обстановку. Стены родного дома не только помогают, а еще кормят и расслабляют, и Илья решил вырваться на время из сытного плена и уехать туда, где не должно было быть уютно и вкусно - в Таиланд. Он терпеть не мог азиатскую еду.

Меняя шаг

Полтора километра вдоль океана от отеля до китайского ресторана, потом обратно к отелю - и полтора километра в другую сторону. Таков был первый маршрут, которым Илья бодрым шагом пошел по предместью города Районг.

В медицинских книгах он прочел о том, что жир быстрее всего сгорает при длительных аэробных нагрузках средней интенсивности (это когда делаешь что-то, прилагая усилие, при этом не задыхаешься и можешь разговаривать). Из всех нагрузок Илья выбрал ходьбу, как самую безопасную в его состоянии - и во многом благодаря ей похудел на свои первые 25 килограммов. И оказалось, что ходьба - это не просто перебирать ногами по дороге.

- Тут активно работают мышцы спины, пресса, рук, плеч, шеи. И если, например, лишь немного иначе наклониться при ходьбе или изменить шаг и замах, самочувствие и скорость заметно изменятся. Экспериментировать с этим было очень интересно.

Поначалу было не до экспериментов. Вес 150, температура за 30, влажность 80... Главной задачей в первые недели было не упороться "в ноль", а выйти на другой день. И каждое утро Илья поднимал себя за шкирку и тащил ноющее всеми мышцами тело по дорожке вдоль моря. Сначала он ходил 40 минут, потом час, два часа, четыре... Такси до булочной было забыто: несколько месяцев ходьбы запустили процесс похудения, укрепили мышцы и научили его понимать и чувствовать свое тело.

Вернувшись в отель, Переседов принимал душ и садился за еду.

Главным в лечении ожирения было обеспечить дефицит калорий - он должен был их намного больше тратить, чем набирать. Илья начал свою диету с пары яблок или горсти риса в день, запивая это "большой водой". Продолжил - смузи, приготовленным своими руками, овощами, орехами, нежирным мясом на гриле, диетическими супчиками ("с парой-голяшек и лучком"), редко - легким сыром. Обычным своим пищевым привычкам он в целом не изменил и о дотошном измерении калорий, по его словам, не думал. Взвешивался раз в неделю. За каждый месяц в Таиланде он становился примерно на 8,5 кг легче.

Со временем Илье стало скучно просто ходить по четыре часа в день. Но бегать трусцой при его весе означало бить себе снизу в позвоночник. Альтернативой стал эллипс.

Мышцы вместо жира

На тренировке он выглядит атлетом: широкие плечи, мускулистые руки, двигающие рычаги тренажера, ноги на каждом шаге с силой давят на педали. Работа на эллипсе - это нечто среднее между легким бегом, велосипедом и лыжами. Тут тренируются разом ноги, руки, пресс, спина, плечи.

...Вернувшись из Таиланда, Илья продолжил планомерно "сжигать жир", работая на эллипсе, по книгам и видео изучая опыт похудевших, примерять его к себе, продолжая формировать собственную программу. В книге популярного американского актера и тренера Илья нашел подходящую ему систему тренировок - с небольшими весами и многими повторами - и сейчас работает по ней, а инструктор в зале лишь следит за правильностью выполнения упражнений по его схеме.

За последний месяц он похудел "всего" на 2,5 кг, но объем талии уменьшился на три дырки в ремне: мышцы заменили жир, а они больше весят. Жировая прослойка ушла не вся, всего до 1-й стадии ожирения. Он планирует убрать и ее и от нынешних 107 кг оставить 98. А потом - сдать нормы ГТО.

Конкретно

Правила Переседова

Правильное питание важнее тренировок.

Выносливость важнее силы. Длинные тренировки на выносливость сжигают больше калорий и не так утомляют.

Нет чудо-упражнений, все чудеса - в регулярности.

Без отдыха невозможен прогресс.

Не слушайте никого из тех, кто вам не помогает.

К слову

Захотел - и похудел

Ярослав Ашихмин, к.м.н., член Европейского общества кардиологов:

- Ожирение - болезнь, с которой можно справиться усилием воли, как это и получилось у Ильи. У меня нет пациентов, что реально очень хотели бы похудеть и не сделали бы этого, правда, большинство из них ставят себе более рациональные цели, скажем, сбросить 10% массы за 6 месяцев. Именно такой темп рекомендует научное сообщество. Но лишь у 15% доходит дело до того, чтобы реально ограничить себя.

Под 50 килограммов за год - это очень много, столько сегодня, по моей личной статистике, сбрасывают меньше 5%. Я отговаривал Илью идти таким темпом - все-таки есть опасность, что "провиснут" внутренние органы, начнутся проблемы со спиной, и ты попадешь на стол к хирургу вместо излечения. Но у него была и есть своя программа, он много читал и знал про все риски, но пошел на интенсивное сбрасывание. Все обошлось. Он обычный человек, но очень волевой, он захотел - и ему удалось.