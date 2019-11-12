Маленькие девочки-фигуристки совершили Великий прорыв, который пусть по спортивной, но все равно значимости можно сравнить с запуском первого спутника или гагаринским покорением космоса. А если опуститься на бренную землю, то с прыжком в длину американца Боба Бимона, улетевшего на Олимпиаде-68 на 890 сантиметров (на 55 см дальше прежнего рекорда) или с 9,58 секунды Усейна Болта на 100-метровке.

Принцессы четверных

И вот теперь женское фигурное катание, которое сегодня для меня превратилось скорее в девчачье. Но с обязательными четверными прыжками, которые еще в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити клеймили бесполезными, а их исполнителя Женю Плющенко лишили "золота".

Как все мгновенно изменилось! Сейчас без четверного, который исполняют легкие бабочки-фигуристки, не выиграть не то что чемпионат мира, но и этап Гран-при. Посмотрите, что совершила в Гренобле Александра Трусова, прыгнувшая три четверных прыжка из четырех заявленных. Или как выступила на днях в китайском Чунцине Анна Щербакова: два четверных лутца (сложнейшего из всех четверных прыжков) в произвольной. Что-то не припомню, чтобы такое исполняли и лучшие фигуристы-мужчины.

Не будет вам ни Родниной, ни Сони Хени

Кому покоряются четверные? Маленьким, легоньким как перышко девчонкам, ничего не боящимся, прекрасно освоившим технику и знающим, на что идут. В 14-16 лет это не так и страшно. Вероятно, новая эра продлится нескончаемо долго, конца и альтернативы ей не вижу. Кажется, олимпийское золото будет завоевываться, и завоевываться лишь теми, кто вот так, как Алина Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, летают по льду. Позволю себе кощунственную фразу: 17-летняя чемпионка Олимпиады Алина Загитова выглядит на их фоне неким сложившимся и оперившимся спортсменом, 19-летняя Евгения Медведева - взрослой матроной. А Туктамышеву, которой 23 исполнится через месяц, вообще хочется величать по отчеству - Елизаветой Сергеевной. Что же делать и как быть дальше? Это волнует многих.

Давайте отвлечемся на секунду от всех этих медалей, побед и причитающихся за них больших призовых. Вспомним, как ожесточенно протестовали мы против конькового хода в лыжах, как долго не позволяли нашим конькобежцам примерить новые коньки специальной формы, уверяя, что все это лишает спорт главного элемента - непредсказуемой борьбы. И, наверное, мы еще не забыли, как далеко отстали тогда в этих популярных у нас видах, перейдя и переняв все новое лишь через несколько очень долгих для спорта лет. Целое поколение наших конькобежцев и лыжников осталось вне игры.

Аня Щербакова исполнила в произвольной два четверных лутца. Невиданно!

А теперь мы задаем тон, мы первыми поняли, каким кратчайшим путем можно добраться до "золота", и успешно поставили производство юных чемпионок не на конвейер, а на хорошо продуманный, медицински обеспеченный, технически проверенный, хореографически выверенный поток. У каждой революции бывает свой лидер. В женском фигурном катании это Этери Тутберидзе с ее фантастической командой. Изумительный хореограф Даниил Глейхенгауз, опытный тренер Сергей Дудаков, союзники на катке "Хрустальный" в знаменитой и совсем раньше не фигурной школе "Самбо-70", которые во всем помогают Этери Георгиевне.

Да, случаются и травмы. Но фигурное катание всегда было и будет чрезвычайно травмоопасным видом спорта. Тяжелейшие болячки скрыты под блестящими яркими костюмами. И только доктор нашей сборной знает, какой несходящей синевой покрыты ноги и прочие места знаменитостей. Наступили времена, когда высоких званий, и в фигурном катании тоже, можно добиться, только превозмогая боль.

Да, большой спорт - это именно большая, тяжелейшая, постоянная не отступающая боль, которая преследует чемпионов, начиная с первых успехов, и не просто до окончания спортивной карьеры, а до самого конца их жизни. Так было всегда. Сегодня боль эта еще более пронзительна, ибо риск оказаться на льду становится все более и более реальным.

Мы говорим, что эти девчонки рано уходят. Вспоминаем юную Липницкую, иногда задумываемся о будущем Евгении Медведевой, но давайте обратим внимание и на другое. Век великого спортсмена, по крайней мере спортсменки, сейчас действительно резко сократился. И нам уже никогда не увидеть на льду трехкратных олимпийских чемпионов типа парницы Ирины Родниной или одиночницы из Норвегии Сони Хени, побеждавшей на довоенных Олимпиадах.

Какие три раза? Выдержать бы один олимпийский цикл. Медведевой это не до конца удалось, хотя "серебро" в Пхенчхане и два мировых титула уже поставили ее в ранг великих или полувеликих. Надо смириться с этим и смотреть на девчушек, выполняющих - и как здорово! - четверные прыжки, с уважением. За 3-4 года в олимпийском спорте они проходят такой длинный путь, который у их предшественниц занимал лет 7-8, а то и больше.

К этому хочу добавить, что и у мужчин возраст чемпионов тоже здорово понизился. В 23 года, так и не добравшись до ему отпущенного, покинул спорт Артур Гачинский. Совсем недавно, уже в этом сезоне, его примеру последовал 24-летний Максим Ковтун, на которого делались такие ставки. А может, не дай бог, такая же судьба постигнет его ровесника, двукратного чемпиона страны Михаила Коляду, взявшего тайм-аут на лечение? Их усилия, приложенные в детстве, обернулись медалями, призовыми, известностью, но не золотом Олимпиад и мировых первенств. Почему? Да потому что и в мужском фигурном катании царствуют все те же четверные, на которые не хватает ни сил, ни нервов.

А если представить, что прыжки ультра-си в четыре оборота будет дозволено исполнять девчушкам и в короткой программе, то не обладающие способностью сделать четверной смогут побороться лишь за места в десятке, ну хорошо, в шестерке.

Под силу ли нам каким-то образом изменить ход событий? Или будем радоваться тому, что первыми изобрели и пробили свое гениальное ноу-хау? Некоторые полагают, будто уход спортсменки в 17-18 лет с большого льда - это трагедия. Не совсем уверен. Есть слава, известность, извините за откровенность, деньги, а также абсолютно доступная возможность продолжить катание в расплодившихся по стране и миру прибыльных ледовых шоу.

Мне кажется, спор о том, принимать новый путь развития или не принимать, беспредметен. Джинн уверенно вырвался из бутылки, а фарш прокручен. Вопрос заключается в ином, и он скорее этического плана. Недавно я говорил с блестящей еще совсем-совсем в недавнем прошлом фигуристкой, призером мирового и европейских первенств Анной Погорилой. Она подавала столько надежд, но пришел черед травм, взросления. И не забудьте о четверных прыжках, которые вот так просто в относительно зрелом возрасте 21 года освоить исключительно проблематично. И Аня ушла. Будет тренером. Или обращусь к разговору с Леной Радионовой. Единственная двукратная чемпионка мира среди юниоров, она казалась мне воплощением всего лучшего, что есть в женском катании. Ее будущие олимпийские перспективы казались совершенно реальными. Интеллигентнейшая, образованная, доброжелательная, прекрасно технически подготовленная, она тоже уходит в свои 20. Или кто возьмется предсказать, как сложится у 19-летних Марии Сотсковой и Станиславы Константиновой. А у чемпионки Европы этого - уходящего - года юной Софьи Самодуровой?

И в заключение о том, о чем говорят сейчас многие. Не превратятся ли женские финалы Гран-при в первенство России? К сожалению, не превратятся. Потому что в этом никак не заинтересован ИСУ - Международный союз конькобежцев с ревностью смотрит на происходящее. Судьи проявляют излишнее пристрастие, оценивая наших фигуристок. Вот и на этих днях в Китае Елизавета Туктамышева уж точно обыграла Сатоко Мияхара, но почему-то оказалась не на втором месте за бесспорной чемпионкой Трусовой с ее четверными, а на третьем, за японкой. Если это тенденция, то очень печальная. Наших начинают потихоньку прихватывать, хотя бы для того, чтобы допустить в финал Гран-при спортсменок из нескольких стран. Для ИСУ это типично. Для нас такой подход обиден. Так что и тут следует очень хорошо и добросовестно поработать.

А что дальше? Думается, революция каким-то образом продолжится. Каким - кто знает... Революции непредсказуемы. Невозможно догнать на скоростном поезде "Сапсан" новый разогнавшийся самолет с четырехмоторным "прыжковым двигателем".