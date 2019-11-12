Как справиться с острой болью без помощи врачей

Резкая боль - это дискомфортное состояние, которое не может не насторожить человека. Лучший выход - обратиться за помощью к врачу. Но что делать, если медиков нет поблизости? Есть ли способы снять проблему самостоятельно?

Специалисты уверяют, что такие способы есть.

Разумеется, речь идет не о травмах, резкой боли в животе или о сердечной боли. В этих случаях к врачу надо обращаться немедленно. Но при растяжении или мышечном спазме можно оказать себе первую помощь и самостоятельно. Это не отменит последующего визита к медикам, но сильно облегчит состояние.

О том, какие существуют способы помочь при острой боли, рассказывает врач-остеопат Владимир Животов.

Для начала надо оставить больное место в покое. В первую очередь, исключите нагрузки, которые спровоцировали боль. Нельзя заниматься через боль и постоянно напрягать мышцу, проверяя, прошло или нет.

В качестве лечебной процедуры не возбраняется использовать непродолжительные пешие прогулки. Однако, если ходьба вызывает болевые ощущения, то исключите на время и ее тоже.

Острая боль нередко свидетельствует о спазме, поэтому мышцу необходимо расслабить. Проверенный метод - тепло. Причем, согреть желательно весь организм. Посетите сауну или баню. Хорошо подействует ванна или душ. Затем примите теплое питье и согрейтесь под одеялом.

Сухое тепло тоже окажет положительное воздействие. Закутать больное место в шерстяной платок будет совсем не лишним.

Как пишет aif.ru, большую пользу принесет легкий самомассаж, но здесь надо не переборщить. Разминание должно обеспечить циркуляцию крови в больном месте, а не дополнительные болевые ощущения.

Применив перечисленные методы, человек, скорее всего, почувствует себя лучше. Но, чтобы выяснить причину острой боли, надо все-таки наведаться к врачу.