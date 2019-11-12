На страны БРИКС приходится около 40% общемирового потребления всех энергоресурсов планеты. Львиная доля его относится к традиционной энергетике. Китай и Индия по темпам прироста потребления нефти и газа (в том числе СПГ) опережают все остальные страны мира, что открывает для РФ большие перспективы для сотрудничества.

В 2018 году Китай стал крупнейшей страной - импортером нефти (464,5 млн т) и газа (124,7 млрд м3). По темпам увеличения импорта "черного золота" Поднебесная уступила первую строчку еще одной стране, входящей в БРИКС, - Индии, которая по уровню потребления нефти в мире занимает третью строчку после Китая и США.

Россия на протяжении 10 лет наращивала экспорт нефти в Китай. С 2009 года он увеличился почти в 5 раз, достигнув в 2018 году 71,5 млн т. Достичь таких результатов удалось благодаря строительству двух веток нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) мощностью 30 и 58 млн тонн в год. Экспорт "черного золота" в Китай будет расти в дальнейшем. Уже ведутся завершающие работы по расширению пропускной способности двух веток ВСТО до 44 и 70 млн тонн в год.

С газом ситуация иная. Пока из РФ в Китай поставлялись лишь сравнительно небольшие объемы СПГ (в прошлом году 1,15 млн тонн). Однако в конце этого года должен быть введен в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 млрд м3 в год, что позволит России укрепиться на китайском рынке. Ресурсной базой для газопровода станут Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области, то есть новые центры газодобычи. Поэтому загрузка "Силы Сибири" никак не повлияет на экспортные поставки "Газпрома" в западном направлении.

Также в результате торговой войны Пекина и Вашингтона можно ожидать увеличения поставок на китайский рынок российского СПГ. В прошлом году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ, из которых 2,16 млн тонн пришлось на продукт из США. В этом году рынок Поднебесной фактически оказался закрыт для американских компаний, что открывает окно возможностей для России.

Энергетический рынок Индии - один из самых привлекательных в мире. Страна очень нуждается в нефти и газе, но при этом фактически отрезана от трубопроводов. По экспорту СПГ в 2018 году Индия заняла 4-е место в мире с 22,42 млн тонн и опередила, например, все европейские страны. В сфере ТЭК у России с Индией весьма тесные связи. Индийские компании участвуют в проектах на территории РФ, например, в "Сахалин 1", а "Роснефть" владеет в Индии долей 49,13% нефтеперерабатывающего завода "Вадинар", планирует инвестировать в строительство нефтехимического предприятия и расширять сеть АЗС. Кроме того, Россия ведет работу с Индией над подписанием меморандума по реализации проекта строительства магистрального газопровода "Иран - Пакистан - Индия", одним из участников которого станет "Газпром".