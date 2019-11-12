Уже в это воскресенье Дворец водных видов спорта в "Лужниках" примет первых посетителей. В новом комплексе расположились не только уникальные бассейны, но и аквапарк с горками и другими аттракционами. Одними из первых насладились водными процедурами дворца корреспонденты "РГ".

Получили на входе, как положено, браслеты с чипами. Они фиксируют время, проведенное в комплексе, а также открывают турникеты в разные зоны - плавательный сектор, аквапарк, термы и фитнес. А еще отворяют шкафчики для хранения одежды и вещей. Очень удобно - не надо запоминать пароля.

Принимаешь душ - и вперед, к бассейнам! Их три - два 25-метровых и один настоящий олимпийский, с 50-метровыми дорожками. Ширина дорожки 2,5 метра, их 10. Одновременно здесь могут плавать 120 человек - по 12 на дорожке. Ну, пора, пожалуй, и окунуться. Прыгаем. Брр, вода кошмарно холодная! "Да, градусов 18, не успела прогреться, - соглашается руководитель службы инструкторов аквакомплекса Николай Антанкин. - А будет, как и положено, комфортная - 27,3 градуса".

Размеры двух бассейнов поменьше - 6 на 25 метров. По три дорожки в каждом, но перегородки легко демонтировать и проводить, например, групповые занятия по аквааэробике. Их изюминка - изменяемая глубина за счет гидравлического дна, начиная со всего 10 сантиметров и заканчивая 125. "Здесь комфортно и безопасно проводить занятия с маломобильными людьми, а также детьми. Аналогов таким бассейнам в России пока нет", - поясняет Антанкин. По соседству - аквапарк. Девять горок - от самых спокойных до экстремально скоростных. Один из аттракционов, например, "Медленная река". Плывешь по течению на небольшом плоту. Еще несколько 16-метровых горок с резкими поворотами. По одним мы спустились на надувном круге, а где-то и на "пятой точке". Скорость, по ощущениям, классная - около 30 км/ч. Но страха нет! Разве что пощекотал нервы так называемый аквалуп. Заходишь там в вертикальную трубу, но не уносишься сразу вниз, как ожидаешь, а какое-то время стоишь на специальной панели. И вдруг она резко отодвигается, и ты со струей воды падаешь....

Наконец, удалось и согреться - в теплом бассейне с массажными струями. Это тоже аттракцион. Отсюда выплываешь вдруг прямо на улицу! Вид потрясающий- на высотку МГУ. "Открытая зона бассейна будет работать круглый год. Капризы погоды купающимся на страшны", - рассказал управляющий Дворцом водных видов спорта Александр Долгов.

Как следует расслабиться лучше всего в термальной зоне. Она разделена на два блока - тирольскую и средиземноморскую. В первой есть, например, баня с соляной стеной. Пар в ней с лечебным эффектом. Еще одна терма - настоящая комната ароматерапии. Пахнет лавандой, женьшенем и еще множеством трав. В средиземноморской зоне удивляет турецкая влажная баня с паром и температурой до 45 градусов. Рядом римская баня с нагретыми камнями. Здесь еще жарче - до 60 градусов. Еще одна терма комбинированная - превращается в зависимости от конфигурации в финскую или русскую баню.

Ну и какой же отдых там, где хоть чуточку нельзя позагорать? Нет, солярия во дворце нет. Зато получить порцию ультрафиолета можно прямо от солнца. "Крыша сделана из прозрачного поликарбоната по канадской технологии. Свод раздвигается прямо над бассейном и зоной отдыха", - говорит руководитель отдела развития и продвижения Дворца водных видов спорта Екатерина Лабонина. Вчера солнца, правда, не было, но зима у нас длинная, наверняка покажется. В общем, похоже, и до отпуска удастся позагорать.

Кстати

Спортивный бассейн будет работать с 7.00 до 23.00. Аквапарк в выходные дни - с 9.00 до 22.00, в будни - с 10 до 22.00. Минимальная стоимость посещения - 400 рублей по льготному тарифу для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей. В нее входит час плавания в 50-метровом бассейне. Для всех остальных час стоит 850 рублей. Детский билет в аквапарк на три часа стоит 800 рублей. Льготный тариф для взрослых - 1000 рублей. Тоже на три часа. А за 3500 можно будет пользоваться практически всеми услугами комплекса целый день.