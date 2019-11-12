Кравцов: Обязательный ЕГЭ по иностранному языку разделят на два уровня

Рособрнадзор готовится к проведению ЕГЭ онлайн. Об этом во вторник заявил глава ведомства Сергей Кравцов на ежегодной встрече с родителями школьников.

- Мы ведем работу в этом направлении, наверное, за этим будущее: когда часть работы можно будет сдавать онлайн и, при необходимости, сдать вторую часть письменно, - отметил Кравцов. - Но мы должны быть на 100 процентов уверены, что технология не будет давать сбоев.

Ожидать, что в будущем году или через год выпускники школ смогут сдавать Единый госэкзамен онлайн, не стоит.

- В ближайшие два года такую технологию точно внедрять не будем, - заверил Кравцов. - И точно будем обсуждать это с педагогами, родителями, учениками.

Кстати, элемент онлайна в ЕГЭ есть уже сегодня. В этом году ведомство протестировало передачу заданий Единого в пункты приема экзаменов не на дисках или флеш-картах (обычно их развозят по регионам накануне экзаменов), а через интернет: по закрытому, зашифрованному каналу. И только одну эту технологию отрабатывали около 4 лет! Что же говорить о проведение ЕГЭ в целом.

- В следующем году в эксперименте по передаче заданий ЕГЭ через интернет примут участие более половины российских регионов, - уточнил Сергей Кравцов. Что касается онлайн-сдачи экзамена, то в следующем году будет сделан первый шаг к этому: с использованием компьютера выпускники сдадут информатику.

Одним из самых популярных и актуальных вопросов (а спрашивали не только из зала лично, но и через соцсети, смс- и видео-сообщения), стал вопрос обязательного экзамена по иностранному языку. Будет ли он в 9 классе и что ждет выпускников 11 классов?

По словам Кравцова, в ОГЭ, который ребята сдают после девятого класса, обязательного экзамена по иностранному языку не планируется.

- Правила, которые действуют сейчас для девятиклассников, на мой взгляд, оптимальны: два обязательных экзамена - русский и математика и два - по выбору, в том числе, иностранный язык, - сказал Сергей Кравцов.

А вот в ЕГЭ в соответствии со стандартами с 2022 года вводится обязательный иностранный. Вопреки слухам, сдавать можно будет не только английский, но и еще четыре языка - испанский, французский, немецкий и китайский. Последний, кстати, новичок в этой компании: в этом году выпускники школ впервые получили возможность сдавать его по выбору.

- Важно, что в экзамене будет не только письменная, но и устная часть, - отметил Кравцов. - хочется, чтобы наши ребята умели не только читать, но и общаться на языке.

По словам Кравцова, скорее всего обязательный экзамен по иностранному языку, также как и математику, разделят на два уровня - базовый и профильный.

О чем еще спрашивали родители?

Например, зачем так много Всероссийских проверочных работ (ВПР)? Напомним, такие работы школьники сейчас пишут в конце года, начиная с 4 класса по всем предметам. Родители жалуются, что в старших классах это отвлекает детей от подготовки к выпускным экзаменам.

- ВПР - это по сути те же самые итоговые контрольные работы, которые писали в свое время и мы в школе. Они нужны, чтобы объективно оценить уровень подготовки ученика, вовремя увидеть пробелы и успеть исправить ошибки, пока дело не дошло до ЕГЭ, - ответил Сергей Кравцов.

Екатерина Голованова, мама восьмиклассника, поинтересовалась: какие будут изменения в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классе?

- Изменений пока не планируем, - уточнил Сергей Кравцов. - В прошлом году мы впервые ввели такое устное собеседование для девятиклассников в качестве допуска к экзаменам. Это 15-минутная беседа с ребенком на разные патриотичные темы, связанные с нашими государственными деятелями, историческими личностями. Мы отметили: после введения собеседования учителя стали больше времени уделять речи.

Ксения, мама выпускника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), задала очень важный для всех родителей особенных ребят вопрос: "Можно ли разрешить нам проходить на пункт проведения ЕГЭ вместе с ребенком, чтобы находиться поблизости, в коридоре, ведь таким детям порой нужна особая поддержка?".

Сергей Кравцов рассказал, что ведомство делает всевозможное, чтобы ребята с ОВЗ могли комфортно сдавать экзамены. Есть задания, написанные шрифтом Брайля, аудитории на 1 этаже, медицинское сопровождение всех выпускников, дополнительное время - плюс 1,5 часа к основному. Можно сдать ЕГЭ дома или больнице, если другое невозможно.

- Присутствие родителей тоже обсуждалось неоднократно, и есть разные варианты решения, но пока у нас не было острых ситуация, связанных с этим, - подчеркнул глава Рособрнадзора. - Допускается и присутствие на экзамене ассистентов, в исключительных случаях это могут быть родители.

Кравцов отметил, что с каждым годом растет количество ребят с ОВЗ, которые выбирают ЕГЭ, хотя могут сдавать и обычный экзамен "по-старинке".

Вопрос из соцсетей от Ирины: правда ли, что выпускники девятых классов должны придумать и защитить индивидуальный исследовательский проект для допуска к экзаменам? Ответ: нет. Образовательный стандарт действительно предусматривает создание такого проекта, но это лишь часть учебной программы. Допуск - это собеседование и только.

Проверяет ли Рособрнадзор методички для подготовки к ЕГЭ, которые продаются на каждом шагу? Можно ли ими пользоваться?

- Пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ не являются методическими рекомендациями Рособрнадзора или учебниками, - заявил Сергей Кравцов. - Все это частные инициативы. У нас есть открытый банк заданий, и там есть все, с чем предстоит столкнуться детям, в том числе задания пришлого и позапрошлого года и - открою секрет - даже частично задания текущего года.

Блиц-опрос

Как выбрать правильную школу для первоклашки?

Сергей Кравцов: Задачи начальной школы - научить читать, писать, познакомить с основными школьными предметами. Очень важно, чтобы школа была недалеко. Но еще важнее - первый учитель, которые встретит маленького человека. Не стоит гнаться за школами, входящими во всякие "топы". Смотрите на педагога, поспрашивайте тех, кто уже учится. Малышам важен учитель - добрый, ласковый, умеющий говорить с детьми и их родителями, находить контакт.

Что делать, если ребенок принес плохую оценку?

Сергей Кравцов: Ни в коем случае не ругать! Вы же не ругаете ребенка за высокую температуру! А оценка - это своего рода градусник, по которому мы измеряем уровень знаний. У меня дочка перешла в 5 класс, учится хорошо. Но однажды принесла тройку, очень расстроилась. Не успела прочитать книжку и не смогла ответить на вопрос учителя. Я просто предложил ей книжку прочитать и прийти на"пересдачу". Все получилось. В первую очередь, важна поддержка. Надо дать возможность повторить материал, закрыть пробелы и все.