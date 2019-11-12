Дед Мороз ближе, чем вы думаете
Не нужно уезжать за тридевять земель, чтобы оказаться в новогодней сказке. Она совсем рядом - в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Приехать в гости к сказочному волшебнику проще простого. И по вполне доступной цене.
Стоимость тура в Великий Устюг начинается от 10 тысяч рублей за двух человек. Вы можете выбрать однодневный тур с посещением дома Деда Мороза. Есть более продолжительные программы, рассчитанные на 2 ночи пребывания. Стоимость от 33,5 тысячи рублей за двух человек.
Можно даже встретить Новый год в Великом Устюге. Празднование будет длиться до утра. Следующие два дня после праздника вы будете знакомиться с жителями сказочной деревни и их бытом. Стоимость такого тура начинается от 42 тысяч рублей за двух человек.
Если решите остановиться на одной из предложенных программ, позаботьтесь заранее о билетах на поезд до станции Котлас-Южный.
А вот 2 января туры в Великий Устюг будут организованы на праздничном поезде, который отправится с Ярославского вокзала Москвы. Стоимость такого тура от 34 тысяч рублей за двух человек. Праздничная программа начнется, как только поезд отправится в путь. Детей будут развлекать аниматоры. Утро следующего дня вы встретите в Великом Устюге, где проведете целый день. А поздно вечером отправитесь обратно.
По пути домой обменяетесь впечатлениями от знакомства с миром Деда Мороза и его обитателями, а дети поучаствуют в конкурсах и играх.
Семейная поездка к Санта-Клаусу
Это будет отличным вариантом для тех, кто хочет провести отпуск за границей в кругу семьи. Деревня Санта-Клауса находится недалеко от финского города Рованиеми. В черте города есть как обычные отели, так и апартаменты-шале, где может разместиться семья из 6 человек. Кстати, тур для большой семьи из 4 взрослых и 2 детей, включающий перелет и проживание в шале 5 ночей, будет стоить от 360 000 рублей, то есть 60 000 за человека. Зато вы сможете сэкономить на ресторанах. В шале есть собственная кухня, где вы сможете сами готовить себе еду. До деревни Санта-Клауса от шале ехать около получаса. Здесь же находится Санта-Парк, развлекательный центр для детей и взрослых.
На Мальдивы недорого
Этой зимой Мальдивы станут ближе и доступнее, а те, кто не верил в возможность отдохнуть здесь бюджетно, убедятся в обратном. Туроператоры приготовили настоящий подарок - новогодний чартер на Мальдивы. Мечтали встретить на райских островах Новый год или понежиться под солнышком во время длинных выходных, спешите бронировать тур. Стоимость тура на Мальдивы на 9 ночей для двоих начинается от 147 000 рублей.
За эти деньги вас ждет прямой перелет чартерным рейсом и размещение в гестхаусе. Питаться вы сможете в ближайших ресторанах, где поесть можно за 40 долларов. Это существенно дешевле, чем на дорогих курортах.
Независимо от бюджета поездки, Мальдивы - это отдых в стиле "баунти" на белоснежных пляжах и знакомство с потрясающим подводным миром. А будет желание - можно познакомиться с культурой и историей островов. Например, исследовать остров Мале - самую маленькую в мире столицу государства или поехать на атолл Лааму, где снимали один из эпизодов киносаги "Звездные войны" - "Изгой-один".
На Кубу по следам Хемингуэя
Те, кто мечтал отдохнуть на Карибах, могут отправиться на Кубу. В этом году туроператоры предложили новинку - отдых на островах Кайо Санта Мария, Кайо Лас Брухас и Кайо Энсеначос, расположенных в Атлантическом океане.
Тур на 12 ночей для двоих человек стоит от 190 тысяч рублей, зато не будет дополнительных расходов, отели работают по системе "все включено". Острова находятся в зоне природного заповедника, охраняемого ЮНЕСКО. Здесь можно встретить розовых фламинго, цапель, пеликанов, бакланов и других птиц. Туристам будет удобно путешествовать отсюда по Кубе, знакомиться с местами, связанными с Хемингуэем и Че Геварой. При желании можно слетать в Гавану, из аэропорта острова Кайо Лас Брухас лететь до столицы 50 минут.
Покататься на лыжах в Альпах
Еще одно интересное предложение новогодней поездки - отдых в Альпах на курорте Валле-д"Аоста, расположенном на границе Италии, Швейцарии и Франции. Стоимость тура на двоих с перелетом в аэропорт Турина продолжительностью 7 ночей начинается от 115 тысяч рублей.
Валле-д"Аоста - самый маленький регион Италии, но известный своими высокими горными вершинами. Вы увидите Монблан - самую высокую точку Европы. Любители горных лыж, несомненно, получат огромное удовольствие от катания и потрясающих видов. Здесь сохранилось много памятников Римской эпохи и Средневековья, величественные замки и древние соборы.
Выбираем сибирские морозы
Вас впечатлил фильм "Лед", и вы мечтаете увидеть зимний Байкал - такая экскурсионная программа из Улан-Удэ будет стоить от 40 000 рублей за двух человек. Продолжительность - 3 дня/2 ночи. Билеты до Улан-Удэ вы можете приобрести самостоятельно. Сюда летают регулярные рейсы авиакомпаний, чем раньше приобретете билеты, тем они будут дешевле. В аэропорту вас встретят представители туристической компании и повезут знакомиться с красотами Бурятии. Вы увидите не только зимний Байкал и вдоволь погуляете по его окрестностям, а также познакомитесь с культурой региона, посетите Центр буддизма России - Иволгинский дацан, горячие источники курорта Горячинск.
Еще одно интересное место - горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Курорт славится снегом, который называют "пухляк". Он не твердеет и почти не обваливается, поэтому в Шерегеше не бывает лавин. Новогодний тур в Шерегеш с перелетом из Москвы продолжительностью 4 ночи будет стоить от 47 тысяч рублей за двоих человек. Аналогичный тур без перелета можно забронировать по цене от 11 тысяч рублей на двоих.