Остается не так много времени до Нового года, если вы еще не решили, где провести праздничные выходные, мы предлагаем вам интересные идеи из ассортимента туроператоров.

Дед Мороз ближе, чем вы думаете

Не нужно уезжать за тридевять земель, чтобы оказаться в новогодней сказке. Она совсем рядом - в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Приехать в гости к сказочному волшебнику проще простого. И по вполне доступной цене.

Стоимость тура в Великий Устюг начинается от 10 тысяч рублей за двух человек. Вы можете выбрать однодневный тур с посещением дома Деда Мороза. Есть более продолжительные программы, рассчитанные на 2 ночи пребывания. Стоимость от 33,5 тысячи рублей за двух человек.

Можно даже встретить Новый год в Великом Устюге. Празднование будет длиться до утра. Следующие два дня после праздника вы будете знакомиться с жителями сказочной деревни и их бытом. Стоимость такого тура начинается от 42 тысяч рублей за двух человек.

Если решите остановиться на одной из предложенных программ, позаботьтесь заранее о билетах на поезд до станции Котлас-Южный.

А вот 2 января туры в Великий Устюг будут организованы на праздничном поезде, который отправится с Ярославского вокзала Москвы. Стоимость такого тура от 34 тысяч рублей за двух человек. Праздничная программа начнется, как только поезд отправится в путь. Детей будут развлекать аниматоры. Утро следующего дня вы встретите в Великом Устюге, где проведете целый день. А поздно вечером отправитесь обратно.

По пути домой обменяетесь впечатлениями от знакомства с миром Деда Мороза и его обитателями, а дети поучаствуют в конкурсах и играх.

Семейная поездка к Санта-Клаусу

Это будет отличным вариантом для тех, кто хочет провести отпуск за границей в кругу семьи. Деревня Санта-Клауса находится недалеко от финского города Рованиеми. В черте города есть как обычные отели, так и апартаменты-шале, где может разместиться семья из 6 человек. Кстати, тур для большой семьи из 4 взрослых и 2 детей, включающий перелет и проживание в шале 5 ночей, будет стоить от 360 000 рублей, то есть 60 000 за человека. Зато вы сможете сэкономить на ресторанах. В шале есть собственная кухня, где вы сможете сами готовить себе еду. До деревни Санта-Клауса от шале ехать около получаса. Здесь же находится Санта-Парк, развлекательный центр для детей и взрослых.

На Мальдивы недорого

Этой зимой Мальдивы станут ближе и доступнее, а те, кто не верил в возможность отдохнуть здесь бюджетно, убедятся в обратном. Туроператоры приготовили настоящий подарок - новогодний чартер на Мальдивы. Мечтали встретить на райских островах Новый год или понежиться под солнышком во время длинных выходных, спешите бронировать тур. Стоимость тура на Мальдивы на 9 ночей для двоих начинается от 147 000 рублей.

На Мальдивах обитают подводные Деды Морозы. Фото: Reuters

За эти деньги вас ждет прямой перелет чартерным рейсом и размещение в гестхаусе. Питаться вы сможете в ближайших ресторанах, где поесть можно за 40 долларов. Это существенно дешевле, чем на дорогих курортах.

Независимо от бюджета поездки, Мальдивы - это отдых в стиле "баунти" на белоснежных пляжах и знакомство с потрясающим подводным миром. А будет желание - можно познакомиться с культурой и историей островов. Например, исследовать остров Мале - самую маленькую в мире столицу государства или поехать на атолл Лааму, где снимали один из эпизодов киносаги "Звездные войны" - "Изгой-один".

На Кубу по следам Хемингуэя

Те, кто мечтал отдохнуть на Карибах, могут отправиться на Кубу. В этом году туроператоры предложили новинку - отдых на островах Кайо Санта Мария, Кайо Лас Брухас и Кайо Энсеначос, расположенных в Атлантическом океане.

Тур на 12 ночей для двоих человек стоит от 190 тысяч рублей, зато не будет дополнительных расходов, отели работают по системе "все включено". Острова находятся в зоне природного заповедника, охраняемого ЮНЕСКО. Здесь можно встретить розовых фламинго, цапель, пеликанов, бакланов и других птиц. Туристам будет удобно путешествовать отсюда по Кубе, знакомиться с местами, связанными с Хемингуэем и Че Геварой. При желании можно слетать в Гавану, из аэропорта острова Кайо Лас Брухас лететь до столицы 50 минут.

Новый год на горячем песке? Почему бы и нет! Фото: Reuters

Покататься на лыжах в Альпах

Еще одно интересное предложение новогодней поездки - отдых в Альпах на курорте Валле-д"Аоста, расположенном на границе Италии, Швейцарии и Франции. Стоимость тура на двоих с перелетом в аэропорт Турина продолжительностью 7 ночей начинается от 115 тысяч рублей.

Валле-д"Аоста - самый маленький регион Италии, но известный своими высокими горными вершинами. Вы увидите Монблан - самую высокую точку Европы. Любители горных лыж, несомненно, получат огромное удовольствие от катания и потрясающих видов. Здесь сохранилось много памятников Римской эпохи и Средневековья, величественные замки и древние соборы.

Выбираем сибирские морозы

Вас впечатлил фильм "Лед", и вы мечтаете увидеть зимний Байкал - такая экскурсионная программа из Улан-Удэ будет стоить от 40 000 рублей за двух человек. Продолжительность - 3 дня/2 ночи. Билеты до Улан-Удэ вы можете приобрести самостоятельно. Сюда летают регулярные рейсы авиакомпаний, чем раньше приобретете билеты, тем они будут дешевле. В аэропорту вас встретят представители туристической компании и повезут знакомиться с красотами Бурятии. Вы увидите не только зимний Байкал и вдоволь погуляете по его окрестностям, а также познакомитесь с культурой региона, посетите Центр буддизма России - Иволгинский дацан, горячие источники курорта Горячинск.

Еще одно интересное место - горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Курорт славится снегом, который называют "пухляк". Он не твердеет и почти не обваливается, поэтому в Шерегеше не бывает лавин. Новогодний тур в Шерегеш с перелетом из Москвы продолжительностью 4 ночи будет стоить от 47 тысяч рублей за двоих человек. Аналогичный тур без перелета можно забронировать по цене от 11 тысяч рублей на двоих.