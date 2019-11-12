Кудрин назвал сумму необходимую для борьбы с бедностью в стране

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с бедностью в России необходимо выделять ежегодно 200 миллиардов рублей.

Руководитель контрольно-счетного ведомства пояснил в интервью ТАСС, что в настоящее время около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, таким образом, из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год.

Он отметил, что сегодня есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране. "Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 триллионов по всей стране", - сказал глава Счетной палаты.

"Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 миллиардов или даже больше, и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки - адресованной именно бедным. Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже, чтобы дать ее тому, кто больше нуждается", - отметил он.

По словам Кудрина, некоторые выплаты, например, пособия на детей в регионах, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них.

"Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать", - сказал Кудрин.