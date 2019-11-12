Новости

Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигрантов 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал сумму необходимую для борьбы с бедностью в стране 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка пыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
Во Владивостоке установили памятник Рихарду Зорге 05:55
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
Макрон и Трамп встретятся до декабрьского саммита НАТО 03:54
Захарова назвала отношения США и Европы диалогом волков с волками 03:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
12.11.2019 06:53
Рубрика: Власть

Кудрин назвал сумму необходимую для борьбы с бедностью в стране

Текст: Екатерина Шохина
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с бедностью в России необходимо выделять ежегодно 200 миллиардов рублей.

Руководитель контрольно-счетного ведомства пояснил в интервью ТАСС, что в настоящее время около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, таким образом, из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год.

Фото: iStock
Доходы семей с детьми и пенсионеров посчитают по-новому

Он отметил, что сегодня есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране. "Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 триллионов по всей стране", - сказал глава Счетной палаты.

"Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 миллиардов или даже больше, и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки - адресованной именно бедным. Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже, чтобы дать ее тому, кто больше нуждается", - отметил он.

По словам Кудрина, некоторые выплаты, например, пособия на детей в регионах, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них.

"Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать", - сказал Кудрин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный