Квят продолжит выступать за "Торо Россо" в следующем сезоне

Новости

Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 15:30
Рубрика: Спорт

Квят продолжит выступать за "Торо Россо" в следующем сезоне

Текст: Максим Домчев
Команды "Формулы-1" "Ред Булл" и "Торо Россо" определились с пилотами на следующий сезон. Россиянин Даниил Квят повышения не получит и продолжит выступать за вторую команду.
Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Команда "Торо Россо" сообщила имена призовых пилотов команды. Состав по сравнению с последними этапами изменений не претерпит. Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли продолжат выступать за эту команду. В свою очередь, за "Ред Булл" в 2020 году будут гоняться Макс Ферстаппен и Алекс Албон.
Гонщик Даниил Квят рассказал, как он справляется с ударами судьбы

Даниил Квят в Twitter прокомментировал продление контракта в "Торо Россо". 25-летний россиянин отметил, что рад, что продолжит выступать за команду с которой в нынешнем сезоне добился больших успехов.

"Рад подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя здесь очень комфортно, - написал он. - Мы вместе добились больших успехов, например, заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю все возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году".

В нынешнем сезоне Квят набрал 34 очка и занимает 13-е место в зачете пилотов. На двух последних Гран-при россиянин лишался места в десятке из-за решений судей наказать его за инциденты на последних кругах.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта