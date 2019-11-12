Квят продолжит выступать за "Торо Россо" в следующем сезоне

Команды "Формулы-1" "Ред Булл" и "Торо Россо" определились с пилотами на следующий сезон. Россиянин Даниил Квят повышения не получит и продолжит выступать за вторую команду.

Команда "Торо Россо" сообщила имена призовых пилотов команды. Состав по сравнению с последними этапами изменений не претерпит. Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли продолжат выступать за эту команду. В свою очередь, за "Ред Булл" в 2020 году будут гоняться Макс Ферстаппен и Алекс Албон.

Даниил Квят в Twitter прокомментировал продление контракта в "Торо Россо". 25-летний россиянин отметил, что рад, что продолжит выступать за команду с которой в нынешнем сезоне добился больших успехов.

"Рад подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя здесь очень комфортно, - написал он. - Мы вместе добились больших успехов, например, заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю все возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году".

В нынешнем сезоне Квят набрал 34 очка и занимает 13-е место в зачете пилотов. На двух последних Гран-при россиянин лишался места в десятке из-за решений судей наказать его за инциденты на последних кругах.