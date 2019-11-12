Ласицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.

Ласицкене, недавно признанная лучшей легкоатлеткой Европы, разместила в Instagram видео, на котором она защищает ворота и отражает мяч ногой. Это видео она адресовала сборной России, которая сейчас готовится к предстоящим 16 и 19 ноября отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Сан-Марино.

"Если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть", - подписала это видео Ласицкене и поставила хэштег #НогаЛасицкене.

Напомним, что Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную после домашнего чемпионата мира, на котором российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Основной причиной такого решения экс-первый номер сборной назвал здоровье.

В последнее время в СМИ появилась информация, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется уговорить Акинфеева вернуться в команду на финальный турнир Евро-2020.