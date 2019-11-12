Лавров дал оценку роли России на Ближнем Востоке

Новости

Россия будет знакомить китайцев с бизнес-этикетом 16:47
Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 15:19
Рубрика: Власть

Лавров дал оценку роли России на Ближнем Востоке

Текст: Александр Саможнев
Позиция в отношении России как "мирового полицейского" Ближнего Востока является исключительно изобретением Запада, она не имеет никакого отношения к реальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Парижского форума мира.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По словам министра, это исключительное западное изобретение. Эта логика не может применяться к тому, что наблюдается в Сирии. В тоже время, сирийский кризис начался с преступлений, совершенных на Ближнем Востоке именно странами Запада. При этом Лавров напомнил, что после вторжения в Ирак в 2003 году была образована ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Кроме того, террорист Абу Бакр аль-Багдади бежал из американской тюрьмы, став одним из руководителей халифата. А агрессия против Ливии создала несколько волн террористической активности в Африке, а также нелегальной миграции в Европу.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров дал оценку словам Макрона о "смерти мозга" НАТО

"И когда правительство Сирии было практически свергнуто террористами, и президент Башар Асад попросил нас помочь, мы, конечно, помогли. И мне кажется, что мы сделали правильное решение", - отметил Лавров. В результате, кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата террористы потеряли контроль над этой страной, и сейчас в Сирии ситуацию контролирует правительство, указал глава МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Правительство МИД Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта