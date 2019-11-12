Лавров дал оценку роли России на Ближнем Востоке

Позиция в отношении России как "мирового полицейского" Ближнего Востока является исключительно изобретением Запада, она не имеет никакого отношения к реальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Парижского форума мира.

По словам министра, это исключительное западное изобретение. Эта логика не может применяться к тому, что наблюдается в Сирии. В тоже время, сирийский кризис начался с преступлений, совершенных на Ближнем Востоке именно странами Запада. При этом Лавров напомнил, что после вторжения в Ирак в 2003 году была образована ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Кроме того, террорист Абу Бакр аль-Багдади бежал из американской тюрьмы, став одним из руководителей халифата. А агрессия против Ливии создала несколько волн террористической активности в Африке, а также нелегальной миграции в Европу.

"И когда правительство Сирии было практически свергнуто террористами, и президент Башар Асад попросил нас помочь, мы, конечно, помогли. И мне кажется, что мы сделали правильное решение", - отметил Лавров. В результате, кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата террористы потеряли контроль над этой страной, и сейчас в Сирии ситуацию контролирует правительство, указал глава МИД РФ.