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12.11.2019 19:10
Рубрика: В мире

Лавров сделал подарок французам

Глава МИД России принял участие в Парижском форуме мира
Текст: Юрий Когалов (Париж)
Российская сессия на Парижском форуме мира, где выступал Лавров, стартовала с опозданием. Сначала пришлось подождать, пока свою речь закончит хозяин форума, президент Франции Эмманюэль Макрон. Тот сделал упор на необходимости объединить усилия ради сохранения мира. "Европа должна бороться за новый миропорядок, искать новые решения, мы должны строить доверие между Европой, Китаем и США", - отметил Макрон.

Кроме того, пришлось подождать, пока все желающие поздороваются и сфотографируются с Лавровым. И лишь после этого сессия началась. Как отметил глава МИД РФ, "мир становится многополярным, и сегодня ни одна страна или группа стран в одиночку не сможет справиться с возникающими проблемами". "Новые центры экономического роста возникают прямо на глазах, Китай, Индия, Бразилия, африканские страны скоро будут играть важную роль в мире", - сказал министр. И страны Запада это не устраивает. "Они придумали концепцию о необходимости соблюдать мировой порядок, следовать определенным правилам. Но эти правила соблюдаются, лишь когда это в интересах Запада, когда же они не совпадают, действия некоторых стран, правительств становятся нелегитимными", - отметил он, приведя в пример Крым, где прошел референдум о присоединении к России.

Лавров указал, что на Ближнем Востоке России приходится исправлять ошибки Запада. Российский министр также обратил внимание на то, что Россию "делают" участником многих конфликтов, будь то в Каталонии или Чили, в чем-то обвиняют. "Выглядит это очень странно", - отметил Лавров.

Сергей Лавров указал, что на Ближнем Востоке Россия исправляет ошибки Запада

Отвечая на последний вопрос из зала, министр позволил себе пошутить. Его спросили, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году. "Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - с иронией ответил Лавров.

Кстати, российский министр оставил подарок участникам форума - книгу Евгения Примакова "Мир без России? К чему приводит политическая слепота", изданную на французском языке.

Мнение

Как рассказал "РГ" член Совета Федерации Алексей Пушков, в настоящее время существует большое количество форумов, подобных парижскому. Они проводятся по всему миру. "Это такая страховочная сеть для мирового правопорядка", - образно выразился сенатор. "Мир больше не однополярный, однако возродить двухполярный не получится, в настоящее время есть несколько центров сил, как минимум это США, Россия и Китай, к этому списку можно добавить Европу и ряд важных региональных держав, таких как Иран, Турция, Индия. Мир становится разнообразнее, число конфликтов не уменьшается, оно остается на том же уровне или даже растет", - отметил Пушков. По его мнению, замысел Макрона с проведением Парижского форума мира заключается в желании Франции внести свой вклад в эту страховочную систему. "Рост количества подобных мероприятий я связываю с тем, что мир приходит в другое состояние. Это уже не XX век, но еще и не XXI, мир еще не состоялся, это переходный период, требующий обсуждений, диалога, контактов. Макрон решил, что Франция должна принять в этом участие. Это повышает как престиж Франции, так и личный вес Макрона", - уверен сенатор. Он обратил внимание на то, что в мире периодически раздаются громкие заявления по тем или иным вопросам, проблемам, а такие форумы позволяют амортизировать ситуацию. "У Германии есть Мюнхенская конференция, Россия проводит ПМЭФ, ВЭФ, Франция решила присоединиться к группе стран, представляющих площадки для диалога. Это уже второе подобное мероприятие, что указывает на серьезность намерений Парижа", - отметил Пушков. По его мнению, Макрон также пытается воспользоваться ситуацией, чтобы стать ключевой фигурой на политической арене Европы, особенно в свете того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель скоро уйдет с этой сцены.

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