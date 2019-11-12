Кроме того, пришлось подождать, пока все желающие поздороваются и сфотографируются с Лавровым. И лишь после этого сессия началась. Как отметил глава МИД РФ, "мир становится многополярным, и сегодня ни одна страна или группа стран в одиночку не сможет справиться с возникающими проблемами". "Новые центры экономического роста возникают прямо на глазах, Китай, Индия, Бразилия, африканские страны скоро будут играть важную роль в мире", - сказал министр. И страны Запада это не устраивает. "Они придумали концепцию о необходимости соблюдать мировой порядок, следовать определенным правилам. Но эти правила соблюдаются, лишь когда это в интересах Запада, когда же они не совпадают, действия некоторых стран, правительств становятся нелегитимными", - отметил он, приведя в пример Крым, где прошел референдум о присоединении к России.
Лавров указал, что на Ближнем Востоке России приходится исправлять ошибки Запада. Российский министр также обратил внимание на то, что Россию "делают" участником многих конфликтов, будь то в Каталонии или Чили, в чем-то обвиняют. "Выглядит это очень странно", - отметил Лавров.
Отвечая на последний вопрос из зала, министр позволил себе пошутить. Его спросили, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году. "Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - с иронией ответил Лавров.
Кстати, российский министр оставил подарок участникам форума - книгу Евгения Примакова "Мир без России? К чему приводит политическая слепота", изданную на французском языке.
Как рассказал "РГ" член Совета Федерации Алексей Пушков, в настоящее время существует большое количество форумов, подобных парижскому. Они проводятся по всему миру. "Это такая страховочная сеть для мирового правопорядка", - образно выразился сенатор. "Мир больше не однополярный, однако возродить двухполярный не получится, в настоящее время есть несколько центров сил, как минимум это США, Россия и Китай, к этому списку можно добавить Европу и ряд важных региональных держав, таких как Иран, Турция, Индия. Мир становится разнообразнее, число конфликтов не уменьшается, оно остается на том же уровне или даже растет", - отметил Пушков. По его мнению, замысел Макрона с проведением Парижского форума мира заключается в желании Франции внести свой вклад в эту страховочную систему. "Рост количества подобных мероприятий я связываю с тем, что мир приходит в другое состояние. Это уже не XX век, но еще и не XXI, мир еще не состоялся, это переходный период, требующий обсуждений, диалога, контактов. Макрон решил, что Франция должна принять в этом участие. Это повышает как престиж Франции, так и личный вес Макрона", - уверен сенатор. Он обратил внимание на то, что в мире периодически раздаются громкие заявления по тем или иным вопросам, проблемам, а такие форумы позволяют амортизировать ситуацию. "У Германии есть Мюнхенская конференция, Россия проводит ПМЭФ, ВЭФ, Франция решила присоединиться к группе стран, представляющих площадки для диалога. Это уже второе подобное мероприятие, что указывает на серьезность намерений Парижа", - отметил Пушков. По его мнению, Макрон также пытается воспользоваться ситуацией, чтобы стать ключевой фигурой на политической арене Европы, особенно в свете того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель скоро уйдет с этой сцены.