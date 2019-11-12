Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата

Соединенные Штаты пытаются создать "квазигосударственные структуры" на восточном берегу Евфрата, отделив эту нефтеносную территорию от остальной части Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Форуме мира в Париже.

По словам министра, Вашингтон намерен использовать оппозицию из Сирийских демократических сил, курдских отрядов самообороны, чтобы сформировать на их основу местную администрацию и контролировать нефтяные месторождения.

Для этого Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой стран Персидского залива, в том числе финансовой. При этом американцы запрещают другим западным странам, в том числе своим союзникам по НАТО, ЕС, а также региональным игрокам вкладывать средства в те проекты по восстановлению Сирии, которые осуществляет официальный Дамаск.

Сергей Лавров также опроверг расхожие в западном экспертном сообществе попытки представить Россию в роли "жандарма на Ближнем Востоке".