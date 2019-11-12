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12.11.2019 15:57
Рубрика: Власть

Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США

Текст: Марина Алешина
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на Парижском форуме мира, где ответил на вопросы журналистов. Один из них касался предстоящих в 2020 году президентских выборов в США - у главы МИД поинтересовались, "готовится ли" к ним Россия. Каков был вопрос - таков был дан и ответ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Лавров дал оценку роли России на Ближнем Востоке

"Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - сказал шеф российской дипломатии, рассмешив аудиторию. Тем временем в Соединенных Штатах, где вот уже несколько лет после избрания Дональда Трампа его оппоненты раскручивают тему "руки Москвы" и "российского вмешательства" в электоральный процесс, уже ищут следы нового "заговора". Формально гонка еще не началась, старт кампании ожидается 3 февраля. Как известно, президент-республиканец собирается баллотироваться во второй раз. Кто станет его соперником от демократов, пока не известно.

Форум мира проводится во Франции уже второй раз. Это инициатива президента республики Эмманюэля Макрона, который собирает ведущих дипломатов, политиков и экспертов на одной площадке для обсуждения самых разных мировых проблем и вопросов - от экологии до цифровых технологий.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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