Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией

Минск высоко ценит усилия Вены, направленные "на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире". Эту позицию Александр Лукашенко озвучил в австрийской столице 12 ноября по завершению официальных переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об их итогах глава Беларуси вместе со своим австрийским коллегой поделился с представителями СМИ, передает его пресс-служба.

Поблагодарив своего визави за теплый прием и откровенный, содержательный разговор, президент подчеркнул, что "Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в общей Европе". Минск, по его словам, придает "большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества" и выразил удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений.

Состоявшиеся переговоры, по мнению Лукашенко, вновь продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Обе страны, полагает президент, "сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности". Беларусь, заявил он, будет признательна австрийскому руководству за поддержку ее инициатив в этом направлении.

Предметно была обсуждена в Вене и тематика охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. РБ поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса. "Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов", - сделал акцент Лукашенко.

Кстати, Вена поможет Минску с внедрением технологии 5G. Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая была подписана в ходе нынешнего визита Лукашенко.

Обе стороны, отметил президент РБ, договорились продолжать совместную работу и в рамках международных организаций. Беларусь, сообщил он, поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Президент высоко оценил и поддержку Веной усилий Минска по развитию отношений с Евросоюзом. "Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро", - констатировал он.

Активно работает РБ с ЕС и в рамках программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. "В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по упрощению выдачи виз и о реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время", - заявил глава государства.

Задан был Лукашенко на пресс-конференции и вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни. Президент напомнил, что этот вопрос в свое время был вынесен в стране на референдум. "И только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся", - пояснил свою позицию глава государства.