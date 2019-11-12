В мире
12.11.2019 16:18
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией

Минск высоко ценит усилия Вены, направленные "на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире". Эту позицию Александр Лукашенко озвучил в австрийской столице 12 ноября по завершению официальных переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об их итогах глава Беларуси вместе со своим австрийским коллегой поделился с представителями СМИ, передает его пресс-служба.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

Поблагодарив своего визави за теплый прием и откровенный, содержательный разговор, президент подчеркнул, что "Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в общей Европе". Минск, по его словам, придает "большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества" и выразил удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений.

Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Состоявшиеся переговоры, по мнению Лукашенко, вновь продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Обе страны, полагает президент, "сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности". Беларусь, заявил он, будет признательна австрийскому руководству за поддержку ее инициатив в этом направлении.

Предметно была обсуждена в Вене и тематика охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. РБ поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса. "Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов", - сделал акцент Лукашенко.

Кстати, Вена поможет Минску с внедрением технологии 5G. Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая была подписана в ходе нынешнего визита Лукашенко.

Обе стороны, отметил президент РБ, договорились продолжать совместную работу и в рамках международных организаций. Беларусь, сообщил он, поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Президент высоко оценил и поддержку Веной усилий Минска по развитию отношений с Евросоюзом. "Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро", - констатировал он.

Активно работает РБ с ЕС и в рамках программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. "В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по упрощению выдачи виз и о реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время", - заявил глава государства.

Задан был Лукашенко на пресс-конференции и вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни. Президент напомнил, что этот вопрос в свое время был вынесен в стране на референдум. "И только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся", - пояснил свою позицию глава государства.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

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