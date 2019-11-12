Малайзийским авиакомпаниям ограничили полеты в США

Малайзийские авиакомпании не смогут чаще летать в Соединенные Штаты. Это связано с запретом, которое ввело Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

После проведенной работы, ведомство пришло к выводу, что управление гражданской авиации Малайзии не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Подчеркивается, что речь идет о глобальных проблемах в сфере авиаперевозок, а не о нарушениях, выявленных в какой-то конкретной компании.

Малайзия не сможет расширить свое присутствие на американском авиарынке. При этом запрет не окажет влияния на уже разрешенные полеты в США, сообщает РИА Новости.